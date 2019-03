Al op vrij jonge leeftijd (21) werkte Emilie Sobels naast haar studie als fashion director bij de startup Fashiolista. Het bedrijf groeide zo hard, dat het al snel een fulltimebaan werd. Na zes jaar ging ze weg en wilde Emilie gaan freelancen. Waar ben ik echt goed in?, vroeg ze zichzelf af. Ze werkte thuis en in koffietentjes achter haar laptop, wat haar al snel frustreerde. Waarom niet een pand huren waar freelancers een bureau kunnen huren en hun kennis met elkaar kunnen delen? Hashtag Workmode was geboren.

In 2015 huurde Emilie haar eerste pand in Amsterdam. Het had elf werkplekken en deze waren binnen twee weken verhuurd. “Ik voelde meteen: dit vind ik leuk. Het ondernemen past bij me. Al snel heb ik een tweede locatie gevonden in Amsterdam, die ook weer meteen vol zat.” Niet lang daarna volgde een locatie in Rotterdam, vervolgens een in Utrecht en eind vorig jaar was Groningen aan de beurt.

Hashtag Workmode verhuurt flexplekken en vaste werkplekken in een open ruimte aan vrouwelijke ondernemers, met name zzp’ers. “Dat is ons handelsmerk geworden. Het is een interessante niche. Naast het verhuren van werkplekken ben ik boeken gaan schrijven en events gaan organiseren. Eerst kleine events en deze maand voor het eerst The Self-Made Summit, een event voor 500 vrouwen. Ik wil ambitieuze vrouwen ondersteunen in het creëren van meer zichtbaarheid en het omzetten van hun dromen in doelen.”

Hoe is het nu met Hashtag Workmode?

“Het gaat goed. We groeien hard. Ik heb inmiddels tien mensen voor mij werken en we zijn bezig met het openen van nog meer locaties. We kijken in Den Bosch en Den Haag, maar wellicht ook over de grens. Op dit moment zie ik bovendien veel groeimogelijkheden met de The Self-Made Summit. Het is een event waar vrouwen kunnen samenkomen en ze met concrete kennis naar huis gaan. Ik wil de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen vergroten, zodat de nieuwe generatie meisjes zich vrij voelen om alles te worden wat ze willen.”

Wat vind je leuk aan je werk?

“Ik vind het heel fijn dat we een missie hebben waarmee we een verschil maken, dat we dankbare klanten hebben en bijdragen aan een betere wereld, namelijk: Meer zichtbaarheid voor vrouwen. Veel vrouwen hebben zo nu en dan een inspirerende schop onder hun kont nodig, en die geven wij. Ga doen wat je het liefste wil en laat je niet tegenhouden. Daar word ik blij van.”

Mooiste feedback

“Ik heb op The Self-Made Summit een vrouw ontmoet die zei dat ze zo ongelofelijk dankbaar was dat er zo’n diverse line up was. En dat dus ook vrouwen met een donkere huidskleur dat verdiende podium kregen. Diversiteit is heel breed en gaat zeker niet alleen over huidskleur, maar over het algemeen zie je in de media nog steeds veel blonde, blanke vrouwen. Het is belangrijk dat we ook iets anders laten zien. We hebben veel moeite gestoken in het programma.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn? “Bijzonder. Ik weet dat we hard groeien, maar omdat ik er midden in zit, zie ik veel meer een geleidelijke groei en ben ik daar zelf niet zo van onder de indruk. Ik ben natuurlijk super trots en realiseer me terdege dat we iets bijzonders creëren, maar sta daar niet zo vaak bij stil.”

Wijze les

“Ik denk dat je steeds de lat iets hoger legt, zoals bijvoorbeeld met The Self-made Summit. Telkens dacht ik: hoe gaan we dit in hemelsnaam doen? Dan zat ik met mijn handen in het haar, maar dan lukte het uiteindelijk wel. Voetje voor voetje komen we er wel, zo bleek. Het was zo’n groot en spannend traject, waar veel risico mee gemoeid ging. Veel stressen heeft daarbij alleen niet zoveel zin. Zet door, laat je niet tegenhouden en blijf in jezelf geloven, ook als het even tegenzit. Dat heb ik opnieuw geleerd.”

Gouden tip

“Denk niet te klein. Ik ben begonnen met één locatie, toen een tweede, en durfde steeds groter te denken. Dat geeft kracht. We zijn nu vier jaar bezig. Toen ik begon, dacht ik niet: ik ga een event voor 500 vrouwen organiseren. Daarom: Realiseer je dromen stapje voor stapje. Met Hashtag Workmode zijn we ook nog lang niet klaar. Maar we zijn aardig op weg.”