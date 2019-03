De opvouwbare smartphone: dit is wat we weten!

Dit jaar zou zomaar de doorbraak van de opvouwbare smartphone kunnen worden. Althans, het begint er steeds meer op te lijken. De veelbesproken Samsung Galaxy F, of Fold, komt in april op de markt. De concurrenten zullen snel volgen. Wat weten we tot nu toe over de opvouwbare telefoon? Nieuws.nl ging op onderzoek.

Een opvouwbare telefoon, hoe werkt dat? Dat is iets wat veel mensen zich afvragen. Je kan het zien als een tablet die je kunt opvouwen tot een kleinere telefoon of een telefoon die je kunt uitvouwen tot een tablet. Kortom, een opvouwbare telefoon betekent dat je het scherm kunt opvouwen, oprollen of inklappen. Dat is dus nog makkelijker voor onderweg, zeker als je je telefoon gebruikt om op te werken.

Dezelfde techniek

Alle fabrikanten maken gebruik van dezelfde techniek, die OLED heet. Dit staat voor Organic Light Emitting Diode. Bij een normaal LED scherm is er altijd een lampje achter het scherm die voor de verlichting zorgt. Dit maakt het praktisch onmogelijk om het scherm te buigen. De pixels in het scherm geven zelf licht, zodra er elektrische spanning op wordt gezet. Niet alleen levert dit een fantastisch kleurenpallet op, het zorgt er dus ook voor dat het beeldscherm kan buigen.

Een van de fabrikanten die al jaren werkt aan opvouwbare schermen is Samsung. Deze Zuid-Koreaanse fabrikant brengt dus binnenkort de Samsung Fold op de markt, die je ook als tablet kunt gebruiken. Een smartphone die opgeklapt een traditioneel formaat heeft van vijf inch, maar die je kunt uitklappen tot een tablet van zeven tot acht inch.

Samsung Galaxy F

Bij de Samsung Galaxy F zit het opvouwbare scherm aan de binnenkant. Om ervoor te zorgen dat je de telefoon ook ingeklapt kunt gebruiken, is er aan de buitenkant nog een derde scherm beschikbaar. Klap je de telefoon open, dan wordt de inhoud direct overgezet naar de binnenkant. Volgens Samsung is het op deze manier mogelijk om drie apps tegelijkertijd te draaien als je dat zou willen. De nieuwe Samsung is straks bij KPN te verkrijgen.

Inklapbaar of oprollen

LG is de grote concurrent van Samsung op het gebied van displays en ook een échte pionier. LG bracht al buigbare telefoons uit en zet inmiddels ook zijn eerste stappen in de wereld van opvouwbare telefoons. Zo blijkt uit een patentaanvraag dat LG een scherm wil maken dat inklapbaar is of op te rollen valt. Verder heeft het toestel dezelfde rechthoekige verhoudingen als een gewone telefoon. Het op te vouwen scherm zit tussen een boven- en onderkant in die je naar elkaar toe haalt. Makkelijk om mee te nemen dus.

Hoewel steeds meer fabrikanten zich verdiepen in de wereld van opvouwbare telefoons zal de ‘gewone’ smartphone voorlopig nog wel het straatbeeld bepalen. De hoge prijs van de opvouwbare telefoon speelt hierbij zeker een rol (tussen de 1.500 en 2.000 euro). Maar het zou zomaar kunnen dat de telefoons die we nu gebruiken over een paar jaar allemaal een futuristische look en feel hebben, zeker nu steeds meer grote fabrikanten onderzoek doen naar opvouwbare schermen en meer flexibele vormen.