Nederland is een nieuw glossy magazine rijker, gemaakt door vrouwen voor vrouwen. Haar naam? Renata Magazine. Gewicht? 116 pagina’s. Aanstaande vrijdag vindt de officiële geboorte in de Stadsschouwburg van Amsterdam plaats. Het is een droom die uitkomt voor initiatiefnemer Renata Willems. “Op mijn twaalfde riep ik al dat ik ooit een eigen magazine zou krijgen.”

De meeste glossy bladen staan vol met advertenties, maar dat wilden Renata en Janette Visser niet. Samen zijn zij de uitgever van Renata Magazine. Renata: “Wij bieden met dit magazine een platform aan vrouwen. Zij betalen een laag bedrag om in het blad hun verhaal te doen. Als jij een vrouw bent met een goed en inspirerend verhaal, kom je erin te staan. Dit kunnen vrouwen zijn die van hun hobby hun werk gemaakt hebben, maar ook directeurs van bedrijven die over hun hobby willen vertellen.”

Het maakt Renata niet uit of iemand een ton heeft verdiend, maar ze wil wel graag horen hoe iemand die ton heeft verdiend. “Met zulke verhalen kunnen we elkaar inspireren. Verder staan er ook redactionele artikelen in het magazine, zoals tips en tricks, en artikelen over voeding, fashion en interieur. Ook staat er een interview in met een bekende Nederlander.”

“Er is nog zoveel te behalen voor vrouwen”

Iedereen die aan het blad meewerkt, is vrouw. “Dat is een bewuste keuze. Ik heb niets tegen mannen, ik ben gek op ze. Maar er is nog zoveel te behalen voor vrouwen. Ik heb de afgelopen zeven jaar met veel vrouwelijke vrijwilligers gewerkt voor het inloophuis voor kankerpatiënten wat ik heb opgezet. Ik vond het een enorme uitdaging om met vrouwen te werken. Ik heb het idee dat veel vrouwen zich klein houden, terwijl ze veel meer kunnen. We willen alles goed doen en hebben last van perfectionisme.”

Vorig jaar kwam het idee voor het magazine, toen Renata stopte met haar werk voor het inloophuis. “Het is bij mij alles of niets. Ik heb maanden de tijd genomen om me volledig te verdiepen in het uitgeven van een magazine, heb research gedaan en in mijn eigen netwerk rondgevraagd waar de behoefte ligt. En toen heb ik de stap gewaagd. Ik heb wat goede mensen om mij heen verzameld en samen met Janette doe ik de gehele productie van het magazine.”

In winkels door heel Nederland

Het magazine ligt vanaf 29 maart in 1.700 winkels door heel Nederland. “Alle grote winkels hebben “ja” gezegd, dus er is een vraag naar. Veel mensen vonden ons pilot magazine inspirerend en gaven ons terug dat het hen een boost gaf. Het is een blad waar je je als vrouw mee kunt identificeren. Het zijn gewone verhalen van vrouwen zoals jij en ik, zonder een sausje erover heen. We hebben inmiddels al een oplage van 10.000 stuks. In het najaar komt het tweede magazine uit en we hopen er straks vier per jaar uit te geven.”

Renata wil vrouwen echt een kans geven, een podium bieden, zowel achter als voor de schermen. “Dat vind ik het leukste. Ik ben niet moeder Theresa, want ze moeten het wel zelf willen en doen, maar ik bied wel een podium. Dat is mijn roeping: om samen met andere vrouwen te kijken naar mogelijkheden. Ik heb al zoveel gedaan in mijn leven. Ik zie nooit belemmeringen en ga ervan uit dat je kan doen wat je wil in het leven. Je moet er soms wel wat voor laten en er geld insteken, want het komt niet aanwaaien. Maar alles is mogelijk en dat geef ik vrouwen mee.”