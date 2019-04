Waarom verzuimen vrouwen vaker dan mannen?

Het is al langer aan de gang dat men meer de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen benadrukt, dan de verschillen. In de wetenschap zien we een trend dat als er krapte is op de arbeidsmarkt men geneigd is de vrouwen te diskwalificeren en bij een economisch gunstig klimaat moeten vrouwen volop meewerken.

Onderwaardering van de zachte, vrouwelijke of yin-kant van mensen

De cognitie, het verstand, slagvaardigheid, een mentaliteit om te willen winnen, doelmatigheid, resultaatgerichtheid en stressbestendigheid staan hoog in aanzien. Met deze ‘mannelijke’, yang-eigenschappen wordt het geld verdiend (denkt men). Zowel mannen als vrouwen ondervinden af en toe last van deze ‘harde maatschappij’. Mensen die het op de carrière-ladder goed doen zijn vaak niet de gevoeligste types. Toch leidt dit bij vrouwen kennelijk vaker tot verzuim dan bij mannen. Hoe komt dat?

Na belasting komt herstel (of niet?)

Mannen en vrouwen verschillen in de mogelijkheden om ‘af te schakelen’ of ‘te herstellen’. Mannen gaan aan de zuip, naar de club, zitten te gamen of zijn te vinden in hun man ‘cave’, maar vrouwen hebben vaak zorgtaken en die gaan altijd door. Ook als ze – net als (gevoelige) mannen – hersteltijd behoeven. Vrouwen zorgen – zeker nadat ze kinderen hebben gekregen- voor iedereen: hun partner, hun ouders, hun kinderen, de buren, hun werkgever, hun patiënten of cliënten en ze voelen zich daar verantwoordelijk voor. Een vrouw die er doorheen zit, meldt zich ziek, omdat ze geen andere mogelijkheid heeft. Ze kan zich moeilijk ziek melden als moeder of als mantelzorger, want dat is haar verantwoordelijkheid.

Het vrouwenlichaam

Overbelasting van vrouwen zit hem vaak in emotie. Een vrouwenlichaam heeft ook een interne agenda die te maken heeft met vruchtbaarheid: menstruele cycli, kinderwens, verliefdheden, biologische klok, zwangerschap, borstvoeding, verlaten nest syndroom, overgang en menopauze, seksueel minder aantrekkelijk worden, opvliegers, angsten en zorgen, etc. En er zijn periodes in een vrouwenleven, dat vrouwen er domweg weinig externe belasting bij kunnen hebben. En dit ‘anders zijn’ van een (emotioneel) vrouwenlichaam wordt vaak niet (als iets natuurlijks en waardevols) erkend! Niet door hun partners, niet door hun werkgevers.

De gezondheidsklachten van de vrouw

Waar heeft u pijn? Wat ontbreekt er in je leven? Waar verlang je naar? Waar maak je je zorgen over? Vrouwen lijden emotioneel en dat leidt tot lichamelijke klachten en uitputting. Vrouwen kunnen lijden aan verliefdheid, gevoelens van vernedering, onveiligheid of een gebrek aan erkenning, een conflictsituatie, een slechte relatie met partner, ouders of kinderen, teleurstelling, jaloezie, uitsluiting, eenzaamheid of (geld)zorgen, etc.. Een moedige vrouw die daar over begint bij de arbo-arts, maar daar zou het over moeten gaan vanuit acceptatie. Dat dit gewone en erkende aandoeningen zijn. Dus zonder dat de patiënt of cliënt zich erover hoeft te schamen of schuldig te voelen, maar zo ver is de ‘zorg’ nog lang niet.

Dit artikel is, op verzoek van gasthoofdredacteur HealthyWoman, door counselor en coach Dieuwke Aberson geschreven.