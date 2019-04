Scholen houden onvoldoende rekening met menstruatieklachten

Ziekteverzuim en een negatieve invloed op schoolprestaties. Veel schoolmeisjes kampen hiermee omdat hun school onvoldoende rekening houdt met hun menstruatieklachten. Dat is gebleken uit een onderzoek dat het Menstruatie Voorlichtingsinstituut heeft gedaan onder 15.000 jonge meiden in de leeftijd van 12 tot 19 jaar.

Het onderzoek richtte zich op wat meiden ervaren tijdens hun menstruatie en in hoeverre dit invloed heeft op hun schoolprestaties. Daarnaast is bekeken hoeveel schoolverzuim er door deze klachten ontstaan en aan welke informatie jonge meiden nu echt behoefte hebben. De vragen waren gebaseerd op een eerder onderzoek van het Radboud Ziekenhuis onder 42.000 vrouwen.

Anoniem onderzoek

Tijdens gastlessen in het voortgezet onderwijs heeft het Menstruatie Voorlichtingsinstituut aan de meiden gevraagd om anoniem de onderzoeksvragen te beantwoorden. Daar zijn de volgende resultaten uit gekomen:

• 86 procent van de meiden vindt dat er op school onvoldoende rekening gehouden wordt met hun behoefte aangaande de menstruatie

• 91,7 procent heeft last van buikpijn

• 74,7 procent heeft angst om door te lekken

• 61,7 procent kan zich moeilijk concentreren

• 48 procent meldt zich meerdere dagen per schooljaar ziek in verband met hun menstruatie

• 28 procent zou zich ziek willen melden, maar doet dat niet

• 73,5 procent geeft aan dat hun schoolprestaties door de menstruatie negatief worden beïnvloed

• Gemiddeld houden meiden minder dan 50 procent van hun energie over tijdens de zwaarste dagen van hun menstruatie.

“Toch is het op veel scholen nog verplicht om mee te gymmen,” stelt Peter de Vroed, initiatiefnemer van het voorlichtingsinstituut. “Een andere veel gehoorde klacht is dat meisjes tijdens de les niet naar de wc mogen.”

Gebrek aan kennis

Volgens De Vroed denken veel meiden dat hun klachten er ‘gewoon’ bij horen. “Ze krijgen vaak te horen dat ze zich niet moeten aanstellen. Daarom durven meiden er niet openlijk over te praten en blijft het onderwerp in de taboesfeer. Meer kennis over welke klachten normaal of natuurlijk zijn, meer kennis over het ontstaan van menstruatieklachten en meer kennis over wat hieraan te doen is of gedaan moet worden is een must. Deze kennis delen wij tijdens onze gastlessen. Ook hebben wij zowel voor vrouwen als jonge meiden een boek geschreven.”

Online test

Maar dat niet alleen. Het voorlichtingsinstituut introduceert op zijn website een online test. Met deze test kunnen vrouwen en jonge meiden ontdekken of hun menstruatieklachten normaal/natuurlijk, afwijkend of zorgwekkend zijn. Deze test is tot stand gekomen in samenwerking met artsen. De test geeft niet alleen een indicatie over de klachten, maar helpt ook vrouwen om zich goed voor te bereiden op een eventueel bezoek aan een arts.