Volgens een vriendin inspireert Anita Brouwers mensen om anders te “kijken”. Dagelijks begeleidt zij jongeren en volwassenen die een antwoord zoeken op levensvragen, zichzelf kwijt zijn, het niet meer weten of opgebrand zijn. Ze heeft het nooit over haar cliënten, want voor haar is iedereen die in haar praktijk komt een gast. “Ik mag een klein stukje van het boek van hun leven mee lezen. Hoe prachtig is dat, om telkens maar weer die verbinding aan te gaan. Ik vind dat echt een voorrecht.”

Haar hele leven heeft Anita zich afgevraagd waarom wij mensen met elkaar omgaan zoals we dat nu al lange tijd doen, soms liefdeloos met zoveel haat en angst. “Als kind wilde ik het snappen, want toen voelde ik een mate van onveiligheid. Ik heb Joodse grootouders en heb een joodse vader. Het huwelijk van mijn ouders heeft het niet gered. Dit kwam o.a. door hun eigen zwaarte uit de oorlogstijd. Ik heb als kind veel ervaringen kunnen opdoen, waardoor kinderen uit mijn praktijk tegen hun ouders zeggen: deze mevrouw begrijpt mij écht.”

Ze is begonnen als kind en jongeren therapeut, waarbij ze creativiteit zoals toneel, dans en schilderen gebruikt om in contact te komen met de rechter hersenhelft. Dit kan helpen om emoties en gevoelens beter te kunnen uiten. “Met name voor kinderen is dat fijn. Als volwassenen vinden we het prima om tegenover elkaar te zitten en elkaar aan te kijken in een goed gesprek, maar voor kinderen is dat anders. Eerst kwamen er kinderen en jongeren, maar al snel vroegen de ouders na een afsluitend ouder gesprekje of ze ook een keer met mij konden praten over hun leven. Als ouders zichzelf beter leren kennen en weten wie ze zijn, kunnen ze meer vanuit liefde opvoeden en minder van uit angst.”

Jongvolwassenen met burn-out

Inmiddels doet Anita voornamelijk coaching gesprekken met studenten en volwassenen, waarbij het haar opvalt dat steeds meer jongvolwassenen met een burn-out bij haar aankloppen. “Mensen komen als ze van zichzelf verwijderd zijn geraakt en ze zich een vreemdeling voelen in hun eigen leven en in de wereld. Ze zitten allemaal vol met verhalen, die bepalen wie zij denken dat ze zijn. Er moet wel ook ruimte zijn voor die verhalen. Vervolgens kijken we achter de verhalen naar de waarheid. Wat is het ego overlevingssysteem en wie ben jij? Daar gebruik ik verschillende technieken voor, waaronder creativiteit bij kinderen, het enneagram voor volwassenen en een serie poppetjes die ik zelf ontwikkeld heb.”

Die poppetjes helpen om inzicht te krijgen in onze menselijke ervaring en helpen om te kijken naar de verschillende lagen van het mens zijn. “Zo hebben we ons lijf, wat ik ook wel ons aardepak noem, en onze zintuigen, waarmee we onze omgeving waarnemen. We interpreteren deze omgeving allemaal anders. Het volgende laagje is onze mind, ook wel onze computer, waar allemaal downloads inzitten van generaties voor ons. Deze computer vullen we zelf verder aan met onze eigen ervaringen.”

Je eigen tomtom

We leven volgens Anita met veel downloads waar we geen donder aan hebben. Daarnaast dragen we veel emoties met ons mee, die we soms, net als e-mails, ongeopend laten. “Vervolgens lopen we vast, terwijl er juist in die emoties waardevolle informatie zit, die ons inzichten kunnen geven welk overlevingsprogramma er openstaat. Ik begeleid mensen om meer contact te maken met hun eigen tomtom, met wie je werkelijk bent. Onze tomtom weet ten diepste alles en als je je hier meer bewust van bent, kan je heel anders in het leven staan.”

We zijn allemaal hetzelfde, maar hebben verschillende lampenkappen. Dit is een favoriete uitspraak van Anita, die zij ook onderstreept. Het is volgens haar wel belangrijk dat we op het lichtnet zijn aangesloten en niet op batterijtjes . “Dan kan je het leven in dit moment ruimschoots aan. We krijgen continu lessen aangereikt. Elke relatie is een spiegel, of dit nu je collega of je dochter is. Ons hier van bewust zijn maakt vrij. Ik heb in mijn leven heel veel handvaten mee gekregen, waarvan ik weet dat ik die niet voor niets heb gekregen. Daar mag ik iets mee, en dat geldt voor iedereen. Het gaat erom dat je die handvaten omzet tot een cadeau voor een ander.”