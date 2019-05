Starters worstelen met het kopen van een huis

Door het geringe aanbod van huizen en de stijgende huur- en koopprijzen zijn er grote zorgen over de kansen van jonge huizenkopers op een betaalbare woning. Met name voor starters is het in elke provincie een behoorlijke uitdaging om de gemiddelde koopprijs te betalen. Naast een hypotheek heb je al snel een ton aan vermogen nodig, aldus economen van de Rabobank in het nieuw verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Ongeveer de helft van alle mensen onder de 35 jaar die plannen hebben om te verhuizen, willen graag een huis kopen. Daar is dus een hoop eigen geld voor nodig. Als je alleen een huis wilt kopen en voor een hypotheek bij een bank aanklopt, kan je gemiddeld 135.000 lenen. Voor dat geld koop je vrijwel nergens een huis. Als je samen met een partner een huis koopt, krijg je gemiddeld 257.000 euro mee aan hypotheek. Dit komt omdat de salarissen in de Randstad hoger liggen. Daar staan wel hogere huizenprijzen tegenover.

Makelaar

Zonder veel eigen geld hoef je dus eigenlijk niet naar een makelaar te stappen. Maar als je het financieel wel voor elkaar hebt gekregen, is het goed om te weten waar je op moet letten bij de aankoop van een huis. Als je jouw droomhuis in de wacht wilt slepen, is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Een makelaar in jouw regio kan je hierbij helpen.

Zorg dat je aantekeningen en foto’s maakt van de huizen die je bezichtigt, waarvoor je wel even toestemming moet vragen aan de huiseigenaar of de verkoopmakelaar. Iedereen ziet altijd wat anders en zeker als je met een partner een huis koopt, kan je de volgende dagen samen alles doornemen.

Juiste vragen stellen

Verder is het belangrijk om de juiste vragen te stellen, waar een makelaar jou ook mee kan helpen. Heeft de bewoner al een nieuwe woning, hoe lang heeft hij/zij er gewoond, waarom wordt de woning verkocht en wat is de financiële positie van de VVE zijn voorbeelden van dergelijke vragen. Als je een woning gevonden hebt, ga je kijken wat het huis écht waard is en wat je moet bieden. Zeker in deze tijd, waarin de huizenprijzen blijven stijgen, is het zinvol om met een makelaar te overleggen welk bedrag je biedt.

Stijgende huizenprijzen

Huizen worden in het hele land rap duurder. De prijzen stegen het afgelopen jaar het hardst in Oosterbeek (Gelderland), de Zuidas (Amsterdam), Nieuwegein, Overtoomse Veld (Amsterdam) en in Súdwest-Fryslân, aldus een recent onderzoek van Elsevier Weekblad en het Kadaster. Gemiddeld werd er vorig jaar 2.444,88 euro voor een vierkante meter woning betaald. Opvallend is dat de prijs van appartementen sneller is gestegen dan die van andere woningtypen. Als je de ontwikkeling sinds 1993 bekijkt, zie je dat de kloof tussen betaalbaar en duur steeds groter wordt.