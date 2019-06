In de spotlight: Willemijn Verloop van Social Enterprise NL

Voor Willemijn Verloop is ondernemen om maatschappelijke waarde toe te voegen heel natuurlijk. Wie wil er nou tijdens een begrafenis geroemd worden om de aandeelhouderswaarde die je hebt gecreëerd of om hoeveel geld je hebt verdiend? Bijna 25 jaar geleden is ze War Child begonnen. Inmiddels houdt ze zich voornamelijk bezig met sociaal ondernemerschap. Daarbij schrijft ze graag. Samen met Mark Hillen schreef ze Verbeter de wereld, begin een bedrijf (2013) en Zaken die je raken (2018). “In essentie zou het voor iedereen om menselijke waarde mogen gaan. Dat is ook wat mij drijft.”

Haar achtergrond zit een beetje in het vredes activisme. Zo is ze ooit War Child gestart, wat ze met veel liefde heeft gedaan. Met dezelfde liefde heeft ze Social Enterpise NL en Social Impact Ventures mede opgericht, twee bedrijven die zich volledig richten op sociaal ondernemerschap in Nederland. Social Enterprise NL is een landelijk platform voor sociaal ondernemers om het eco systeem voor ondernemers te verbeteren, dus de toegang tot geld, markten, kennis en overheden. Met Social Impact Ventures investeert ze in sociale ondernemingen om hen te helpen hun impact en groei nog groter te maken.

Iets betekenen voor een ander

Alles wat Willemijn doet, doet ze met de intentie om de wereld te verbeteren. “Als ik iets doe, moet het er toe doen in de wereld waarin wij wonen. Het gaat nooit alleen om geld verdienen, maar om andere vormen van waarde creatie waarbij voor iedereen winst wordt gecreëerd. Mijn drijfveren zijn heel breed. Ik kan me enorm opwinden over een heleboel wicked problems in onze samenleving. Het meest enthousiast word ik van ondernemers die met een schaalbaar impact model systemische verandering weten te creëren.”

Sociaal ondernemen gaat volgens Willemijn om ondernemen met een maatschappelijke missie. “Je onderneemt niet vanuit geld verdienen, maar vanuit het willen oplossen van een maatschappelijk probleem. Zo kan je ondernemen omdat je mensen wilt helpen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of omdat je de slavernij in de cacao keten wilt aanpakken. Je bouwt een succesvolle onderneming om een maatschappelijk vraagstuk heen, en daar kan je ook winst mee maken. Die winst investeer je om je impact te vergroten. Zodoende heb je een groeimodel om winst te maken.”

Hoe kan je als consument weten of een bedrijf sociaal onderneemt? “Dat blijft ingewikkeld om te zien, want het gaat om de intentie van de ondernemer. Wat wil hij veranderen in de samenleving? Maar met de huidige transparantie kan je makkelijker zien wat iemand drijft en hoe iemand zijn of haar product ontwikkelt. Naast sociaal ondernemerschap heb je ook reguliere ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat ze zo min mogelijk schade aanrichten in het proces van ondernemen. Dit zou voor mij de norm mogen zijn. Maar sociaal ondernemerschap gaat dus een stap verder: primair wil de ondernemer een probleem oplossen en daarnaast wil hij geen schade aanrichten aan mens of milieus.”

Erkenning voor sociaal ondernemerschap

De Nederlandse overheid begint ook de kracht en potentie van sociaal ondernemers te onderkennen. Volgens Willemijn waren grote steden als eerste actief in het erkennen en ondersteunen van sociaal ondernemerschap, maar gaat dit op landelijk niveau wat minder snel. “We proberen al jaren aan de weg te timmeren om een bloeiend ecosysteem te bouwen in Nederland en een stimulerende overheid is daar een onderdeel van.” Onlangs heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat een brief gepubliceerd waarin besloten is de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Ze start daarom met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.

Volgens Willemijn zijn de maatschappelijke uitdagingen waar wij momenteel voor staan gigantisch, niet alleen op klimaatgebied, maar bijvoorbeeld ook door alle technologische vooruitgang waardoor er steeds meer banen verdwijnen. “Er is veel onrust en we moeten zoeken naar vormen waarbij er gelijke kansen zijn voor iedereen. Ieder van ons wordt geraakt door al die grote uitdagingen, maar we kunnen ook allemaal bijdragen aan concrete oplossingen. Dat kan op vele manieren en is voor iedereen anders. Maar niets doen is geen optie, we moeten alles in het werk stellen om toe te werken naar die inclusieve en circulaire samenleving.”