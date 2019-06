Zzp’er en pensioen: hoe bouw je een vermogen op?

Iedereen die werkt, moet sociale bescherming krijgen, zoals pensioenopbouw en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Ook flexwerkers en zelfstandigen. Zzp’ers bouwen momenteel niets op, tot groot ongenoegen van de bonden. Omdat werkgevers geen pensioenpremie hoeven te betalen, zijn zzp’ers veel goedkoper dan vaste krachten. Hoe bouw je als ondernemer een pensioen op?

Na ruim negen jaar onderhandelen en heronderhandelen over een pensioenakkoord is het zover: werkgevers, werknemers en het kabinet zijn eruit over het principe pensioenakkoord. Voor ZZP’ers gaat er het een en ander veranderen. Zij worden verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Ook wordt het makkelijker voor ze om zich bij een pensioenfonds aan te sluiten, maar het wordt geen verplichting.

Vermogen opbouwen

Dit tot genoegen van minister Koolmees van Sociale Zaken en de werkgevers. De minister wilde van de zelfstandige ondernemers geen doorsnee werknemers maken. Hij gelooft in een flexibele arbeidsmarkt en stelt dat veel zzp’ers al vermogen opbouwen voor later, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen huis, andere potjes of via hun spaargeld.

Als je ZZP’er of ondernemer bent, dan is het verstandig om zelf een vermogen op te bouwen voor later. Als je stopt met werken is het prettig als je een soort van ‘pensioen’ hebt opgebouwd. Als zzp’er kan je grofweg op twee manieren een vermogen voor je pensioen opbouwen, namelijk door te sparen of te beleggen, zelf of in een beleggingsfonds, of door gebruik te maken van fiscale voordelen. Daarnaast is het ook belangrijk om je lasten te verlagen. Iemand die elke maand 1500 euro kwijt is aan de hypotheek heeft meer pensioen nodig dan iemand die zijn hypotheek heeft afgelost.

Vermogen laten beleggen

Beleggen is op dit moment één van de weinige manieren om nog rendement te behalen op je vermogen. Maar ben jij een beleggingsspecialist en heb je er tijd voor? Je pensioenvermogen is meestal een groot bedrag, daardoor kun je er ook voor kiezen om het te laten beleggen. Afhankelijk van het vermogen dat je hebt kun je kiezen voor automatisch (online) vermogensbeheer, of ‘gewoon’ vermogensbeheer. Bij vermogensbeheer geef je jouw beleggingen uit handen aan een professional. Op deze manier profiteer je van zijn/haar kennis en ervaring en bij belangrijke beslissingen word je betrokken als je dat wilt. Er zijn onafhankelijke vergelijkingssites voor vermogensbeheer die je kunnen helpen om een keuze te maken tussen de vele aanbieders. Tip: laat je niet alleen leiden door het rendement van de afgelopen 3 jaar.

Je kunt beleggen met blijvend overtollige liquide middelen of tijdelijk overtollige liquide middelen. Tijdelijk overtollige liquide middelen kun je zakelijk beleggen. Het rendement wordt dan gezien als bedrijfswinst en belast in box 1. Een voordeel is dat je eventueel verlies kunt aftrekken van je bedrijfswinst, waardoor je in dat geval mogelijk minder belasting betaalt. Blijvend overtollige liquide middelen mag je alleen privé beleggen. Ze dienen namelijk geen direct zakelijk belang. De eventuele rendementen vallen in box 3 en worden daardoor lager belast dan in box 1. Dat is toch weer een voordeel. Als je gaat beleggen, doe dit dan alleen met geld dat je kunt missen en maak een duidelijk beleggingsplan.

Fiscale voordelen

Tenslotte kan je als zzp’er ook gebruikmaken van fiscale voordelen om pensioen op te bouwen. Een bekende mogelijkheid is banksparen. Hierbij zet je geld op een speciale, geblokkeerde bankrekening. Dat geld komt pas vrij als je met pensioen gaat. Het bedrag dat je in een jaar opzij zet, mag je in dat jaar aftrekken van de belasting. Daar zijn spelregels voor. Op belastingdienst.nl kun je uitrekenen wat precies je ‘jaarruimte’ is. Een ander fiscaal voordeel is dat je over dit geld geen vermogensrendementsheffing betaalt.