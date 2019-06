Beleggen in aandelen: dit kan sinds kort gratis

Het aantal beleggers neemt sinds 2015 behoorlijk toe. Zelf beleggen is niet meer wat het geweest is en slechts een bezigheid voor de oudere generaties. Beleggen wordt namelijk steeds makkelijker én goedkoper. Steeds meer jongeren lijken de smaak van het beleggen te pakken te hebben, of dit nu uit interesse is of uit noodzaak. Wat is er veranderd?

Allereerst de komst van het internet en dus de informatievoorziening. Dit heeft beleggen veel makkelijker gemaakt. Het is voor aanstaande beleggers simpel om aan basisinformatie te komen, zoals waar te beginnen, hoe werkt een broker en hoe dek ik mezelf in tegen risico’s. De tijd dat beleggers de aandelenkoersen uit de krant haalden en zelf grafieken tekenden ligt in een ver verleden. De koersen worden met de snelste sofware realtime in de gaten gehouden.

Gratis aandelen handelen

Sinds kort kunnen Nederlandse beleggers gratis aandelen handelen, zowel Nederlandse, Europese als Amerikaanse. Tradealot, de Nederlandse onderneming die dit mogelijk maakt, ging twee jaar geleden met steun van ongeveer honderd privé-investeerders van start met als doel de goedkoopste online broker van Nederland te worden. De startup beloofde eerst vijftig tot zeventig procent lagere kosten te rekenen dan andere online brokers. Dankzij een strategische en exclusieve samenwerking met de JFD Bank kunnen de kosten voor de handel in de belangrijkste aandelen nu tot nul worden teruggebracht.

Lage rentestanden

De reden dat het aantal beleggers is toegenomen, heeft ook te maken met de lage rentestanden op spaargeleden. De rente is al jaren bijzonder laag en blijft dat voorlopig. Wil je op de lange termijn vermogen opbouwen, ontkom je niet aan beleggen in aandelen. Voor veel particulieren is dit een stimulans om zelfstandig te gaan beleggen. Vroeger kon dit alleen via banken of tussenpersonen, maar door de komst van online brokers is het makkelijker om zelfstandig te handelen en is het stukken goedkoper.

Invloed mobiele telefoon

Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse belegger 51 jaar, maar de interesse van de jongere generaties neemt toe. De mobiele telefoon maakt beleggen een stuk eenvoudiger. Jongeren doen niet alleen aan sociaal beleggen, maar beleggen ook veel via trading apps. Hierdoor kan je snel en simpel anticiperen op een koersstijging of koersdaling. Door de smartphone is de drempel om te starten met beleggen een stuk lager. Daarnaast kan je al vanaf één euro beleggen. Hierdoor kan er spelenderwijs geëxperimenteerd worden.

Aan het einde van deze week is het eerste half jaar van 2019 alweer achter de rug. Beleggers kunnen terugkijken op een uitstekend begin van 2019. Wereldwijde aandelen stegen met ruim 17 procent en obligaties stegen met zo’n 4 procent. De vooruitzichten voor beleggers in de tweede helft van 2019 zijn goed. De economische groei en bedrijfswinsten zijn sterk. De inflatie blijft een zorgenkind voor de centrale bankiers en drukt de rente verder omlaag.