Een gezonde levensstijl is voor Daisy Oppelaar, oprichtster van platform I Love Health, geen hype of trend, maar een manier van leven waar zij zich goed bij voelt. Toen ze zeven jaar geleden begon met schrijven vanuit haar persoonlijke ervaring, was ze een van de eerste health bloggers. Inmiddels weten 200.000 mensen haar platform te vinden. Ze is geen hardcore gezondheidsfreak. “Ik geloof in de 80/20 regel en eet af en toe een bitterbal, patatje of pizza.”

Gezond eten en regelmatig sporten heeft ze van huis uit meegekregen. Toen ze acht jaar geleden PDS (prikkelbaar Darm Syndroom) klachten kreeg, veranderde er iets in haar interesse voor voeding. “Ik wist er eigenlijk niet zoveel vanaf. Ik dacht dat een appel en veel groentes eten gezond was, maar heb toen de keuze gemaakt om meer natuurlijke voeding te gaan eten. Geen pakjes, zakjes en E-nummers meer. Daar had ik veel baat bij, en mijn darmen ook. Je kan veel doen met voeding. Ik ging steeds vaker koken en dacht dat het best een uitdaging zou zijn om dit lekker en gezond te doen.”

“Ik zag een gat in de markt”

Des te meer ze zich in voeding ging verdiepen, des te leuker vond ze het. “Net als sporten, dat vind ik ook echt leuk. Ik doe dat niet om af te vallen. Ik wilde erover gaan schrijven en zo kwam ik op het idee voor I Love Health. Ik was toen een van de eerste die over deze onderwerpen schreef. Het was de tijd dat superfoods hip werden en dat quinoa in was. Ik wist niet eens wat het was. Ik denk dat het de juiste tijd was, net voordat gezond leven een trend werd. Ik zag een gat in de markt.”

Met haar blogs laat Daisy zien dat gezond leven leuk en lekker kan zijn. “Het was best pittig in het begin, want ik had eerst nog een fulltime baan ernaast. Terwijl vriendinnen zaten te borrelen, zat ik in mijn kamer te bloggen. De eerste twee jaar heb ik niets verdiend, maar alleen maar gebouwd. Maar omdat ik een van de eerste was, ging de groei best snel. Ik ben met niks begonnen, heb zelf mijn website gebouwd, en na een jaar had ik 20.000 bezoekers.” Inmiddels heeft Daisy een collega erbij, die haar helpt met blogs schrijven, recepten en fotografie.

Na twee jaar heeft ze haar baan opgezegd en gaat ze vol voor I Love Health. Met behulp van een media bureau bouwt ze aan haar merk en groeit haar platform gestaag. “Op het moment dat ik besloot om er vol voor te gaan, had ik meteen een stijging in mijn bezoekersaantallen. De hype is wel wat afgenomen merk ik. Je hebt nu veel (kook)blogs, lekker normaal zeg maar. Ik neig daar ook steeds meer naar. Nog steeds gezond, maar wel gewoon en makkelijk. Superfoods zie je bijna niet meer.”

Liefde voor Bali

Naast gezond leven heeft Daisy nog een passie: Bali. Daar brengt zij zo’n vijftien weken per jaar door. Naast I Love Health is zij druk bezig met het platform I Love Bali. Hier deelt zij alle tips voor jouw Bali trip. Een aantal weken geleden lanceerde zij ook nog eens de I Love Bali webshop. Vanuit haar grote liefde voor Bali begon zij 3 jaar geleden met het organiseren van retreats. ‘Bali is dé plek om gezond en bewust te leven. Op elke straathoek vind je gezonde eettentjes. Ook qua sporten kun je je hart ophalen op Bali: surfen, yoga, crossfit, pilates, duiken, fitness, boksen, hardlopen, mountainbiken. En tot slot die heerlijke vibe op dit eiland.’ Tijdens de retreat wordt er gesport, gezond én lekker gegeten en gesurft. Maar er wordt natuurlijk ook gerelaxed. Een massage, yoga, mindfullness en cocktails tijdens zonsondergang. Het gaat immers om de 80/20 regel.

Zeven maanden geleden is Daisy moeder geworden van een dochter. “Ik sport nu wel minder en dat vind ik jammer, en ik ben hier en daar wat makkelijker geworden met eten klaarmaken. Ik ga meer voor gemak. “Het is nog een beetje zoeken naar een nieuwe modus met een baby erbij. De blog verandert met mij mee. Zeven jaar geleden was ik strikter en at ik echt niets uit pakjes. Nu wel heel af en toe. Ook de onderwerpen voor mijn blogs zijn veranderd. Ik schrijf nu ook over zwangerschap, moeder zijn en over sporten na je bevalling.”

Niet perfect

Daisy hoopt dat ze met I Love Health laat zien dat ze ook gewoon een vrouw is van 33 die niet perfect is, en echt niet altijd gezond eet. “Dat is voor mij gezond: niet te streng zijn en genieten van eten. Ik zie veel jonge meiden op Instagram met heel veel volgers, die een slecht voorbeeld geven. Gezond leven kan ook doorslaan, waardoor je perfectionisme krijgt. We gaan denken dat je een sixpack moet hebben. Geluk zit in een hele andere dingen. Daarom schrijf ik bijvoorbeeld ook blogs over blij zijn met jezelf, onzekerheid, zelfliefde en burn-out, dus verhalen met wat meer diepgang. Vooral de blogs over burn-out worden veel gelezen.”

Niemand is perfect, dat is Daisy haar boodschap. “Ik slaap ook een stuk minder met een baby; wees daar eerlijk over. Ik vind het af en toe heel zwaar. Dat post ik dus ook, dat ik al een maand niet slaap. Ik krijg daar veel reacties op. Moeder worden brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. In die zin ben ik me heel bewust dat ik een rolmodel ben en dat ik een groot bereik heb. Ik wil eerlijk zijn en merk dat mensen dat prettig vinden.”