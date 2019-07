Vrouwen gemiddeld negen dagen per jaar uit de running door menstruatie

De invloed van de menstruatie op vrouwen en de samenleving wordt sterk onderschat. Toch wordt er nauwelijks aandacht aan geschonken, schrijven onderzoekers van het Radboudumc in het online tijdschrift BMJ Open. Terwijl vrouwen vanwege de menstruatie jaarlijks bijna negen dagen een verlies aan arbeidsproductiviteit hebben.

De onderzoekers stelden dit vast aan de hand van een online onderzoek via social media, dat o.a. voortborduurde op een inventarisatie van Peter de Vroed. Op het huidige onderzoek reageerden 32.748 vrouwen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar. Zij vulden een uitgebreide online vragenlijst in over de frequentie en lengte van hun menstruatiecyclus en de ernst van eventuele bijbehorende symptomen, gemeten met behulp van een gevalideerde pijnscore. Verder werd gevraagd of ze vanwege hun symptomen vrij hadden genomen van werk of school en/of hun productiviteit beïnvloed werd tijdens het werk of het studeren, en hoe vaak dit voorkwam.

Jonger dan 21

De gemiddelde menstruatieduur bij de respondenten was vijf dagen. Vanwege klachten tijdens de menstruatie bezocht bijna een derde (31%) van de vrouwen hun huisarts en ongeveer één op de zeven (14,4%) maakte een afspraak met een gynaecoloog. Ongeveer een op de zeven respondenten (iets minder dan 14%) nam tijdens de menstruatie vrij van werk of school, waarbij bijna 3,5% beweerde dat dit tijdens elke of bijna elke menstruatiecyclus gebeurde. Het gemiddeld aantal opgenomen ziekteverlofdagen bedroeg iets meer dan één dag per jaar. Vrouwen jonger dan 21 jaar gaven driemaal meer aan vrij te hebben genomen vanwege hun menstruatiesymptomen dan vrouwen van 21 jaar en ouder.

Negen dagen

De meeste respondenten (ruim 80%) gaven aan last te hebben van verminderde arbeidsproductiviteit als gevolg van hun symptomen. In het algemeen bleek op meer dan 23 dagen van het jaar arbeidsproductiviteit (werk/studie) lager te zijn. Dit resulteerde in een totaal van 9 dagen verlies aan productiviteit per vrouw op jaarbasis. De onderzoekers berekenden dat elke vrouw gemiddeld een derde van de tijd (33%) minder productief was vanwege menstruatiesymptomen. Slechts één op de vijf (20%) vrouwen die zich ziek meldden, gaf bij hun afwezigheidsmelding bij werkgever/school de échte reden van afwezigheid bij hun werkgever of school voor hun afwezigheid (menstruatieproblemen). En ongeveer tweederde van de respondenten gaven aan dat ze wensten dat ze de optie hadden om tijdens hun menstruatie flexibeler te kunnen werken / studeren.

Nog altijd taboe

Dit is een observationele studie waarbij de wervingsmethode van invloed kan zijn op de uitkomst: mogelijk zijn vrouwen die klachten ervaren eerder geneigd om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. Bovendien was de analyse gebaseerd op wat vrouwen zeiden in plaats van objectieve beoordeling. Desalniettemin concluderen de onderzoekers: “Menstruatie-gerelateerde symptomen veroorzaken veel verloren productiviteit; verminderde arbeidsproductiviteit is hierbij een groter probleem dan verzuim. Rekening houdend met alle symptomen lijkt het waarschijnlijk dat over het algemeen de werkelijke impact van menstruatie-gerelateerde symptomen wordt onderschat bij het brede publiek.” Maar er heerst nog steeds een taboe op, voegen ze eraan toe.

Bertho Nieboer, gynaecoloog en een van de onderzoekers: “We zitten in de 21e eeuw en we durven er blijkbaar nog steeds niet openlijk over te praten.”