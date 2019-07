De beste geldtips die je vandaag in de praktijk kunt brengen

Waarom wachten op het nieuwe jaar om geld te besparen, terwijl je daar ook vandaag mee kunt beginnen? Wij hebben een aantal simpele, praktische en effectieve tips die geld opleveren op een rijtje gezet. Het zomaar kunnen dat ze meer opleveren dan je denkt.

Consuminderen

Je hoort het steeds vaker: consuminderen. We kopen regelmatig spullen waar we prima zonder kunnen. Door minder te kopen maken we de wereld een beetje beter, want consuminderen scheelt niet alleen veel tijd en energie, ook het milieu wordt er blij van. Minder kopen, spullen delen, zelf dingen maken, kapotte spullen laten repareren in plaats van nieuwe kopen, écht opruimen, het valt allemaal onder consuminderen. Tip: koop eens drie maanden geen nieuwe kleding en ga shoppen in je eigen kledingkast.

Vergelijken

Door simpelweg geld te besparen, bloeien zowel je bankrekening als je portemonnee enorm van op. Je kan dit doen door minder geld uit te geven aan onbelangrijke zaken, maar ook door te kijken of je wel de beste prijs betaald. Het loont om producten en diensten te vergelijken, met name bij duurdere uitgaven. Een cv ketel vergelijken is bijvoorbeeld geen overbodige luxe. Check regelmatig online, dan betaal je nooit te veel.

Sparen

Ook al is de rente laag momenteel is het toch zinvol om elke maand een bedrag apart te leggen. Dit vraagt om wat discipline, maar zonder al te veel moeite en omkijken kan je in over een bepaalde periode een leuk bedrag opzij zetten. Dit kan als aanvulling van je pensioen zijn of voor het onderhoud van je huis. Als je vijftien jaar lang vijftig euro opzij zet, heb je een bedrag van 9000 euro.

Duurzaamheid loont

Je kan een boel geld besparen door duurzamer te leven. Dat doe je onder andere door je huis energiezuinig te maken. Denk hierbij aan de aanschaf van zonnepanelen, (drie)dubbel glas, een nieuwe cv-ketel, en vloer-, dak- en/of spouwmuurisolatie. Vraag eens een offerte voor een cv ketel aan. Hierdoor verdien je in de loop der jaren geld terug door een lagere energierekening.

Ook kan je overschakelen naar groene stroom, minder vaak het vliegtuig pakken en dus dichtbij bij huis met vakantie te gaan, voor een zuinige en kleine auto te kiezen, of maak gebruik van het OV of de fiets. Als je een tuin hebt, kan je zelf regenwater opvangen. En wat dacht je van de overstap naar een duurzame bank, zoals Triodos Bank of ASN Bank. Ook dit levert op de lange termijn geld op.

Verzekeringen

Tenslotte: ga eens kijken of je niet te veel verzekeringen hebt. Verzeker alléén de risico’s die je zelf niet kunt dragen en schrap de rest. Maak een overzicht van alles waarvoor je op dit moment verzekerd bent. Kijk welke je wilt houden en of het elders goedkoper kan. Het levert direct geld op.