Verbouwen huis nog nooit zo populair geweest

Met de huidige torenhoge huizenprijzen kiezen steeds meer mensen ervoor om hun huis te verbouwen in plaats van te verhuizen. De telefoon bij aannemers staat momenteel roodgloeiend en soms moeten mensen een half jaar wachten. Waar moet je op letten bij een verbouwing?

Dat verbouwen populair is, zo blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Waar we in 2014 met z’n allen 2,9 miljard euro uitgaven aan verbouwingen in Nederland, was dat in 2018 gestegen tot zeker 5,9 miljard. Een stijging van 103 procent. Er zijn volgens het EID meerdere oorzaken. Allereerst hebben mensen meer geld te besteden omdat het economisch beter gaat. Daarnaast zorgt de krapte op de woningmarkt ervoor dat steeds mensen kiezen voor een verbouwing. De hoge huizenprijzen maken het interessanter om je geld in je eigen huis te steken.

Uitbouw zolders

Aannemers komen om in het werk en sommige werken zelfs met wachtlijsten. Er is met name een grote vraag naar het uitbouwen van zolders. Mensen willen een aparte kamer maken of ze willen een dakkapel. Dergelijke verbouwingen zijn vaak goedkoper dan een nieuw huis kopen. Er komt echter veel kijken bij een verbouwing en het kan een stressvolle ervaring zijn. Dit voorkom je door tot in de details heel duidelijk te hebben wat er precies moet gebeuren.

Details

Wat moet er exact gebeuren? Dat is een vraag die jezelf mag stellen. Welke kleur tegels wil je neerleggen, waar komen de stopcontacten, waar komt de wasmachine, welke verf ga je kopen, bijvoorbeeld van rubbol sk sikkens, welke kabels/pijpen moeten er worden aangesloten, wat wil je met de tuin, gebruik je rubbol buitenlak etc. Zo zijn er heel veel vragen, waarvan het fijn is als deze van tevoren beantwoord zijn. Een verbouwing zit hem in de details en je voorkomt problemen en stress als je weet wat je wilt en dit ook opschrijft.

Planning

Naast duidelijkheid over wat er gedaan moet worden, is het ook belangrijk dat iedereen weet wanneer dit allemaal gaat gebeuren. Heb je een aannemer, zorg er dan voor dat je een duidelijk schema opstelt wat en wanneer er gedaan gaat worden. En vooral ook: wat de deadline is voor de gehele verbouwing. Mocht er iets misgaan, dan kan je terugvallen op het schema en loopt het geheel niet uit de hand.

Offertes

Zorg er tenslotte voor dat je altijd aannemers en leveranciers met elkaar vergelijkt. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook vaak het geval. Offertes kunnen enorm variëren. Vraag altijd minimaal twee offertes aan bij verschillende leveranciers, zodat je straks niet te veel betaalt en je de juiste kwaliteit krijgt.