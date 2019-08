Eerder stoppen met werken: een droom of werkelijkheid?

Eerder stoppen met werken: voor sommige is het een droom die uitkomt, anderen willen werken tot ze erbij neervallen. Het moet in ieder geval makkelijker worden gemaakt door het pensioenakkoord. Zo is daar de opvallende maatregel uit het principeakkoord dat je straks belastingvrij bijna twee jaar verlof bij elkaar mag sparen. En zo zijn er meer mogelijkheden om weer met een soort vroegpensioen te gaan. Wat heb je nodig om eerder te stoppen met werken?

Eerder stoppen met werken kan verschillende redenen hebben. Uiteraard zijn daar de mensen voor wie de vrijheid lonkt en die meer willen genieten van het leven, maar het kan ook zijn dat je partner ouder is en jullie tegelijk willen stoppen. Andere redenen kunnen zijn dat je al vroeg begonnen bent met werken, als je lichamelijke klachten krijgt of als je meer tijd met je familie wilt doorbrengen. Tenslotte speelt de langzaam stijgende AOW-leeftijd ook mee. Niet iedereen wil tot zijn 70ste werken.

Juiste maatregelen nemen

In Nederland wil 72 procent van bevolking eerder dan de AOW-leeftijd stoppen met werken, aldus het Pensioenmonitor-onderzoek van Wijzer in geldzaken. Meer dan helft van deze groep heeft daar nog helemaal geen actie voor ondernomen. Als eerder stoppen met werken jouw wens is, en je wilt graag dat deze wens werkelijkheid wordt, heb je voldoende vermogen nodig en moet je op tijd de juiste maatregelen nemen.

Nog even voor de duidelijkheid: als je eerder stopt met werken, ontvang je op geen enkele manier een inkomen. In principe ontvang je ook geen AOW-uitkering, pensioen of aanvullend pensioen uit lijfrenteproducten. Een optie is dus om vrij vermogen op te bouwen. Dit vrije vermogen kun je gebruiken om de periode tussen de datum waarop je wil stoppen met werken en de datum waarop je een AOW-uitkering en pensioen ontvangt te overbruggen. Maar hoeveel vrij vermogen heb je dan nodig?

Hoeveel vrij vermogen heb je nodig?

Er zijn een aantal vragen die je moet beantwoorden om te weten hoeveel vermogen je nodig hebt. Hoeveel eerder wil je stoppen met werken? Hoeveel vermogen heb je nodig om eerder te stoppen met werken? Hoe ziet je huidige financiƫle situatie eruit? Welke mogelijkheden heb je om vrij vermogen op te bouwen en welke past het beste bij jou?

Als je de antwoorden op deze vragen helder hebt, kan je gaan kijken op welke manier je vermogen kunt gaan opbouwen. Een ding is duidelijk: je moet op tijd in actie komen en het vraagt iets van je huidige manier van leven. Zo kan je besparen op je vaste lasten, je pensioen beleggen, elke maand een bedrag opzij zetten, kleiner gaan wonen of je spaargeld wegzetten tegen de hoogste rente. Ga kijken welke keuzes je nu kunt maken, zodat je straks eerder kan stoppen met werken.