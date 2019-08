‘The art of success’: Een wervelende duo-lezing met Feller & Osborn

Dagvoorzitter en innovatie strateeg Judith Osborn en Daphne Feller, eigenaar van het bedrijf BrainExplainers en keynote spreker, raakten al via social media geïntrigeerd door elkaar. De afgelopen maanden hebben ze een programma ontwikkeld voor bedrijven over de kunst van succes. Op 5 september 2019 laten Daphne en Judith, in het Conservatorium Hotel te Amsterdam, het aanwezige publiek alle creatieve hoeken van hun brein zien.

Deze sneak peek van ‘The Art of Success’, een lezing waarmee Feller en Osborn inmiddels al veel succes boeken, waaronder een pilot bij Linda, heeft alles met creativiteit en verbeeldingskracht te maken. Een innovatieve mindset is het verdienmodel van de toekomst. En die toekomst begint nu, aldus de twee vrouwen

Osborn: “Die toekomst kun je maar beter zelf definiëren in plaats van gedefinieerd te worden. Met mijn creatieve brein bepaal ik zelf wie ik morgen ben. Met Kerst ben ik de paashaas. Met Pasen de Kerstman, of Sinterklaas. Alles is mogelijk.”

De verhalen van de twee vrouwen raken elkaar. Osborn: “Creativiteit is tenslotte geen talent maar onze belangrijkste mentale vaardigheid. We zijn allemaal heel creatief. We beseffen het niet, maar onze levens worden bepaald door onze verbeeldingskracht.”

Creativiteit inzetten voor meer succes

Met hun lezing willen ze mensen vertellen, laten zien, voelen en beleven hoe jij jouw creativiteit kan inzetten om succes te genereren. Succes is een breed begrip, aldus Feller. “Hoe ga je om met complexe vraagstukken, hoe maak je optimale keuzes en hoe kijk je met een ander beeld naar mensen? Dat is wat mij boeit. Succes puur om geld of hoe hoog je in een organisatie zit, daar gaat het niet om. Hoe kun je jouw flexibele en persistente denken vergroten, daar bieden wij handvaten voor. Judith is een grenzeloze creatief en vertelt meer over haar eigen ervaringen en ik pak het stukje wetenschap en het brein, en hoe je die twee kunt integreren.”

Wat vooral naar boven kwam tijdens hun brainstormsessies met elkaar, was dat we in een snel veranderende maatschappij leven met steeds complexere vraagstukken. Met als gevolg dat we van een kennissamenleving naar een creatieve samenleving zijn gegaan. Kennis kun je tegenwoordig overal vandaan plukken. Maar, wat doe je met die kennis en hoe gebruik je die kennis om tot innovatieve ideeën te komen en problemen op te lossen? De uitdaging voor veel organisaties is om met de huidige kennis tot nieuwe combinaties en innovatieve ideeën te komen; ideeën die zowel origineel als bruikbaar zijn. Elke dag opnieuw moeten professionals de verschillende mogelijkheden voor hun organisatie en veeleisende klanten verkennen. Eigenschappen als een creatief denkvermogen en cognitieve flexibiliteit zijn hierbij cruciaal.

Feller: “Als je begrijpt hoe jouw brein werkt, dan is het makkelijker om deze optimaal in te zetten, en zowel je denkkracht als verbeeldingsvermogen te vergroten.

Binnen organisaties is het welzijn van medewerkers belangrijk. Daaronder valt ook het ontwikkelen van denkkracht en het geven van vrijheid; om jezelf te uiten en de ruimte om een creatieve mindset te ontwikkelen. Belangrijke aspecten binnen een gezonde organisatie cultuur.”

Benutten van je creatieve brein

De bezoekers van de lezing worden deelgenoot gemaakt van de onmetelijke kracht en het onbeperkte potentieel dat je hebt als ondernemer, beslisser, artiest en als mens als je jouw creatieve brein benut en cultiveert. Het kan je succesvol maken, en gelukkig. Het zal je in staat stellen om vooruitstrevender, innovatiever en gemotiveerder in het leven te staan. Creativiteit geeft je voldoening én antwoord op alle levens- en zakelijke vragen die je hebt.

