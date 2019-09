Zo kies je de beste domeinnaam

Een goede domeinnaam beperkt zich allang niet meer tot een url die eindigt met .com, .org of de landenaanduiding, zoals .nl. Vaak zijn de meeste domeinnamen met een dergelijke extentie al bezet, waardoor je nogal vergezochte of lange namen ziet. Een goede domeinnaam kiezen is medebepalend voor je online succes. Maar hoe doe je dat, de beste domeinnaam kiezen voor je bedrijf, blog of webshop?

Nieuwe domeinextensies

Steeds meer nieuwe domeinextensies worden gelanceerd voor specifieke doeleinden. Zo is er .tech voor technologische websites, .fun voor entertainment, .press voor nieuws en journalistiek en .store voor retail en e-commerce. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor een pakkende URL, die op een relevante manier in een oogopslag beschrijft wat je doet. En ze worden ook goed gevonden door google.

Allereerst is een goede domeinnaam kort, eenvoudig, uniek, zoekmachinevriendelijk en specifiek. Het is belangrijk dat een domeinnaam webbezoekers aanmoedigt om naar je website te gaan en dat je beter vindbaar bent op het internet. Een domeinnaam registeren is simpel, maar het gaat erom dat je de juiste naam registreert.

Beschrijvend of merkgericht

Je kan allereerst kiezen tussen een beschrijvende domeinnaam of een merkgerichte domeinnaam. Bij een beschrijvende domeinnaam gebruik je een specifiek zoekwoord in de url, zoals het product of de dienst. In de merkgerichte domeinnaam gebruik je de bedrijfs- of familienaam. Je kan ook voor een combinatie van beide kiezen.

Kort en krachtig

Een domeinnaam moet dus kort zijn, met een kernwoord van maximaal tien karakters, of met een korte zin bestaande uit maximaal twee of drie woorden. Zolang het maar makkelijk te onthouden is en eenvoudig om uit te spreken. Gebruik liever geen koppeltekens, afkortingen, het cijfer ‘0’, cijfers in plaats van letters of dubbele tekens. Dit verkleint de kans op spel- en typefouten door bezoekers en het voorkomt verwarring.

Rechtenvrij

Een originele domeinnaam wordt makkelijk onthouden, dus probeer out of the box te denken. Let hierbij wel op dat je naam niet al geregistreerd is door iemand anders. Dit kan je onder andere checken in het Nederlandse Handelsregister. Als je een domeinnaam gaat registeren, krijg je ook te horen of deze nog vrij is. Een domeinnaam heeft merkwaarde en het is belangrijk dat deze niet te associëren is met de concurrentie. Zodra je een naam gekozen hebt en deze nog vrij is, is het zinvol om deze als juridisch merk te beschermen.

Tenslotte is het belangrijk om rekening te houden met zoekwoorden. Gebruik de belangrijkste zoekterm in je domeinnaam. Hiermee geef je potentiële bezoekers vooraf een indruk van je website en het helpt zoekmachines om je website, blog of webwinkel te begrijpen. Daarbij scoor je hoger op link- en overzichtspagina’s, zoals bijvoorbeeld Startpagina.nl.