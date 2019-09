Nederlanders om in de gaten te houden: Sytske Kooijker (26) van Draw the Line

Daar waar de reguliere seksuele voorlichting stopt, wil Sytske Kooijer van Draw the Line verdergaan. Volgens haar draait de meeste van deze voorlichting om het voorkomen van soa’s en zwangerschappen. Kinderen en jongeren mogen leren dat seks niet alleen iets is om voor op te passen, maar dat er ook plezierige kanten aan zitten. En dat er ook grenzen zijn.

Ze is nog maar net begonnen, maar één ding is duidelijk: Sytske wil seksueel bewustzijn creëren, voor jong én oud. “Hoe kan je als tiener je grenzen ontdekken en deze beter aangeven? Hoe werkt seks binnen een gezonde relatie, en hoe weet je of iemand het fijn vindt? Seks is vooral gericht op klaarkomen in plaats van dat we stilstaan bij of het ook fijn is, voor beide partijen.”

Ze wil het niet zozeer over de theorie van seks hebben, maar het gesprek aangaan. “Laat jongeren zelf nadenken over seks en hoe je daarmee omgaat. Ik ben niet van de banaan met condoom erom, maar wil video’s laten zien. Waar gaat seks over een grens heen en waar niet? Ik wil een veilige omgeving creëren om over seks te praten.” Naast jongeren geeft Sytske ook workshops binnen bedrijven over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom doe je wat je doet?

“Vorig jaar zomer werkte ik nog bij een mode bedrijf in Amsterdam. Na een paar maanden had ik zoiets van: maar dit is niks voor mij. Ik wilde waarde toevoegen, iets anders doen. Wat heb ik zelf meegemaakt en wat kan ik daarmee? Op mijn zestiende had ik mijn eerste seksuele ervaring en die was heel naar. Ik deed iets wat ik niet wilde en had het gevoel dat ik geen nee kon zeggen. Waarom ga ik hier niet wat mee doen? Dus vanuit mijn eigen ervaring en mijn studie seksuologie ben ik Draw the Line begonnen. Ondanks deze nare ervaring en later nog een tweede, heb ik nu wel plezier in mijn huidige relatie.”

Hoe is het nu met je?

“Ik ben nu vooral bezig met het vormgeven van mijn bedrijf. Iemand ontwerpt mijn huisstijl, ik ontwikkel en geef workshops. Ik leg veel contact met mensen en bevindt me echt nog in de beginnende fase. Ik kom zelf uit een christelijk milieu, dan ben ik toch geneigd om te denken: wat vinden mensen hiervan? Maar ik weet dat ik iets goeds doe. Ik ben zelf niet gelovig, mijn ouders wel. Ik heb door mijn christelijke achtergrond geen voorlichting gehad. Er werd niet over seks gesproken. Ik had geen enkele kennis. Het is belangrijk dat ouders meer hierover met hun kinderen praten.”

Waarom sta jij in de ochtend op?

“Ik krijg veel energie als ik weet dat ik waarde toevoeg op een dag. Dat is voor mij een reden om op te staan. Maar ik sta ook op voor mijn gezin. Mijn vriend heeft vier kinderen. Het geeft veel energie als ze er zijn en ze vinden het ook leuk als ik er ben. Ik merk dat ik iets toevoeg aan hun leven. Ze zijn de helft van de tijd bij ons en dat vind ik super leuk.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Ik vind het heel belangrijk om gezond te eten, dan voel ik me energieker en zit ik lekker in mijn vel. Ik probeer meer te sporten, maar dat schiet erbij in. Ik wandel wel met de honden. En leuke dingen doen en erop uitgaan vind ik ook belangrijk. Je moet geen slaaf van je bedrijf zijn.”

Wat zou je graag nog een keer willen doen?

“Ik zou heel graag een boek over seksueel bewustzijn willen schrijven, maar dan met een nieuwe kijk die veel meer rekening houdt met de effecten van internet. Dat lijkt me heel gaaf. Ik ben geen schrijver, dus het lijkt mij een mooie uitdaging. Ik wil eerst wat meer ervaring en kennis opdoen, dus dat boek is iets voor de toekomst.

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Ik ben als kind veel gepest en was een loner. Hierdoor heb ik veel dingen zelf gedaan. Ik heb geleerd dat het fijner is om te delen met iemand en dat er altijd wel iemand is die je kan helpen. Je hoeft niet alles in het leven alleen te doen.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“ik denk dat mensen van mij kunnen leren is dat je van een pijnlijke situatie een doel kunt maken. En dat ik gewoon dit doe, ook al zijn er mensen die het niks vinden. Dat voelt echt als een voldoening. Dat je toch iets doet, ondanks wat andere mensen ervan vinden. Mijn ouders zijn het er ook niet mee eens dat ik dit doe. maar toch doe ik het. Ergens voor gaan, dat kan je van mij leren.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik geloof heel erg in mezelf. Het kan me niet veel schelen wat mensen van mij vinden. Tuurlijk is het soms ook lastig, maar ik ga er wel voor. En ik blijf altijd de mens zien. Soms hebben mensen een sterke mening over iemand. Ik denk dan: maar die persoon is gewoon een mens die zijn of haar best doet.”

Stel, je mag een uur met iemand wandelen. Wie zou dat zijn en waar ga je het over hebben?

“Megan van Prins Harry. Ik bewonder haar. Ze krijgt zelf de halve wereld over haar heen en iedereen vindt wel iets van haar, ook haar familie. Die roepen ook van alles. Dat lijkt me heel heftig, zo’n publieke functie. Ik vind het heel knap dat je dat niet aan haar ziet en dat ze er toch altijd weer staat. Ik zou tegen haar willen zeggen dat ik dit knap vind en hoe ik waardeer dat ze zich zo inzet voor mensen die het niet goed hebben. Ik zou willen weten hoe ze dat allemaal doet en ben benieuwd naar haar gevoel daarachter. Wat ik zie is iemand die haar best doet.”