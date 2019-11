Een derde van Nederland kleurt vanaf vandaag oranje

Aalsmeer, Achtkarspelen, Almere, Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Barendrecht, Beesel, Bennekom, Berg en Dal, Bergen (Limburg), Bergen op Zoom, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bodegraven-Reeuwijk, Borger Odoorn, Breda, Buren, Coevorden, Culemborg, De Bilt, De Fryske Marren, De Wolden, Delft, Delfzijl, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dinkelland, Doesburg, Doetinchem, Drechterland, Dronten, Ede, Eindhoven, Elburg, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Etten-Leur, Goes, Gooi en Vechtstreek, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haarlem, Hardenberg, Heemstede, Heerenveen, Hellevoetsluis, Helmond, Hilversum, Hollands Kroon, Hoogeveen, Hoorn, Huizen, IJsselstein, Kampen, Kerkrade, Koggenland, Landgraaf, Laren, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Lochem, Maassluis, Maastricht, Mantgum, Medemblik, Meppel, Middelburg, Nieuwegein, Nijkerk, Nijmegen, Oisterwijk, Oost-Gelre, Opmeer, Opsterland, Oude IJsselstreek, Peel en Waas, Pijnacker-Nootdorp, Provincie Drenthe, Provincie Limburg, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Purmerend, Raalte, Renkum, Rhenen, Rijen, Rotterdam, Schiedam, Sint Anthonis, Smallingerland, Staphorst, Stede Broec, Steenwijkerland, Sudwest Fryslan, Terneuzen, Teylingen, Tilburg, Tubbergen, Tynaarlo, Tytsjerksteradiel, Utrecht, Vaals, Valkenswaard, Veere, Velsen, Venray, Vlaardingen, Vlissingen, Wageningen, Wassenaar, Weert & Roermond, Westerkwartier, Westerwolde, Westland, Westvoorne, Winschoten, Woensdrecht, Zaanstad, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zundert en Zwolle.

Deze gemeenten en provincies doen vanaf vandaag, 25 november, mee aan de wereldwijde campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. “Hiermee wordt er in Nederland iets unieks neergezet. Meer dan een derde deel van Nederland laat zien dat dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is”, aldus Marije Cornelissen, Directeur van UN Women Nederland.

Geweld is niet gebonden aan een plek of situatie, en daarom vindt Orange the World in Nederland dan ook niet op één plek plaats, maar verspreid door het hele land. “Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking, en kan alleen stoppen als daar op alle niveaus aan wordt gewerkt; internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal”.

Vormen van geweld

Uit cijfers blijkt dat in Nederland 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken krijgt met fysiek, seksueel of psychisch geweld. Meer dan 80 procent van hen krijgt te maken met straatintimidatie, volgens onderzoek in een aantal steden . En dagelijks komen gemiddeld vijf meldingen van verkrachting binnen bij de politie, terwijl naar schatting 80 procent van de verkrachtingen nooit wordt gemeld.

In Nederland werken UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao nauw samen in de coördinatie van de Orange the World campagne. Vele lokale clubs organiseren, samen met gemeenten en provincies, allerhande activiteiten waardoor alle uithoeken van Nederland oranje gaan kleuren.

Van hunebed tot paleis

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november en de 16 Dagen van Actie daarna is inmiddels is een vast onderdeel van Orange the World. In Nederland kleuren vele molens, stadhuizen en bruggen oranje. Een paar opvallende objecten uit de lange lijst zijn: een hunebed, Paleis Soestdijk, Slot Loevestein, hotel de Wereld, de Waterpoort en de Erasmusbrug.

Sociale media

Rond de campagne wordt in Nederland op sociale media gepost met #OrangetheWorldNL.

Achtergrondinformatie

UN Women is de VN organisatie voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women zet diplomatieke druk op regeringen om wetgeving en beleid te verbeteren en voert in negentig landen programma’s en projecten uit om vrouwen te ondersteunen. Het UN Women Nationaal Comité Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd, en bevordert vrouwenrechten in Nederland en op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

UN Women Nederland werkt in deze campagne nauw samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Dit zijn clubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.