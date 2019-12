Zo zorg je ervoor dat vijftigplussers langer kunnen doorwerken

In 2019 is volgens het CBS voor het eerst de helft van de volwassen bevolking van Nederland ouder dan 50 jaar. In veel gemeenten is nu al de helft van de bevolking de 50 gepasseerd. Ook het aantal vijftigplussers op de werkvloer neemt bij veel organisaties behoorlijk toe. Hoe zorg je ervoor dat deze groep, waar zoveel wijsheid en talent aanwezig is, gezond langer door kan werken en productief blijft?

Gedeelde verantwoordelijkheid

Duurzame inzetbaarheid staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Dit gaat echter niet alleen om het fysieke aspect, maar ook om het mentale aspect. Met name dit laatste is juist belangrijk bij vijftigplussers. De duurzame inzetbaarheid van medewerker tot aan hun pensioen is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de leidinggevende als de medewerker zelf. Het is daarom belangrijk om samen het gesprek aan te gaan en het te hebben over de levensfase waarin de medewerker zich bevindt.

Ga het gesprek aan

Zorg dat er regelmatig een gesprek plaatsvindt waarin de wensen en behoeften van de medewerker om gezond, gemotiveerd en productief langer door te kunnen werken centraal staan. We werken allemaal steeds langer en het is belangrijk dat we stil staan in welke kwaliteit we dit doen. Heeft de medewerker bijvoorbeeld de wens om minder te gaan werken, worden er bepaalde zaken als belastend ervaren, hoe staat het met het arbeidsvermogen van de medewerker en hoe is de thuissituatie. Maatwerk is de manier om samen ervoor te zorgen dat iemand zo lang mogelijk kan blijven werken.

Motivatie en waardering

Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd blijven en zich gewaardeerd voelen. We zijn allemaal mens en hebben behoefte om gezien te worden voor wie we zijn en wat we doen. Zorg dus dat je als werkgever je waardering laat blijken in zowel woorden als daden. Zo’n daad kan een jaarlijks bedrijfsfeest zijn, maar ook de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding of training. Dit zorgt ervoor dat medewerkers mentaal gestimuleerd worden waardoor mentale achteruitgang wordt tegengegaan. Daarbij dienen ook oudere medewerkers up-to-date te blijven binnen hun vakgebied.

Preventie

Doordat de gemiddelde leeftijd op de werkvloer steeds hoger ligt, krijg je als werkgever steeds meer te maken met medewerkers die gezondheidsklachten kunnen hebben. Te denken valt hierbij aan sneller vermoeid raken, last krijgen van gewrichten of het ervaren van problemen met het geheugen. Natuurlijk zal niet iedere werknemer hiermee te maken krijgen. Als werkgever is het van belang om hier preventief aandacht voor te hebben en te zorgen voor een gezonde werkomgeving en arbeidsomstandigheden die de gezondheid en vitaliteit van medewerkers bevorderen.

Gezondheid

Zo kan je bijvoorbeeld gezonde voedingsmiddelen aanbieden in het bedrijfsrestaurant en voldoende lichaamsbeweging stimuleren door het aanbieden van bedrijfsfitness. Ook hier is het belangrijk om zaken bespreekbaar te maken, zoals stress, werkdruk, de overgang en andere gezondheidsrisico’s. We kunnen willen dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, maar hiervoor is wel een lichaam nodig waar goed voor gezorgd wordt.