In de spotlight: online business partner en podcastmaker Deborah de Poorter

Ze is altijd onderweg naar een lichter leven en daar helpt Deborah Poorter haar klanten die een eigen bedrijf hebben ook mee. Ze is lange tijd ziek geweest door een conversie stoornis en weet wat het is om niet te kunnen werken. Veel ondernemers zijn druk, maar is wat ze doen ook efficiënt en effectief?

Vijf jaar heeft Deborah in haar eigen woorden een burn-out de luxe gehad, waardoor ze volledig uit de roulatie was. “Dat gun ik niemand en eigenlijk ook weer wel. Het is namelijk heel waardevol om een tijdje naast de maatschappij te staan. Ik kreeg rond mijn twintigste neurologische klachten die psychisch te verklaren waren. Ik viel bijvoorbeeld flauw, op een gegeven moment zo’n tien a twintig keer per dag. Dan kon ik erna niet lopen en had ik uitval in al mijn ledematen. Het waren pseudo epileptische aanvallen. De oorzaak lag niet in mijn brein, maar had te maken met een enorme stress die mijn lichaam niet meer kon verwerken. Ik ben een periode opgenomen geweest, want ik kon zo niet verder. Het heeft vijf jaar geduurd voordat ik weer aan het werk kon. Het is nu 99 procent weg; heel af en toe val ik nog flauw, maar dat is 1 à 2 keer per jaar.”

“Ik was altijd bezig met mijn omgeving”

Het was een opeenstapeling van ervaringen die ze had meegemaakt waar ze niet goed mee om kon gaan. “Voor die tijd dacht ik altijd dat ik pas een goed mens zou zijn als ik er voor anderen was. Ik was altijd bezig met mijn omgeving en ben heel lang over mijn grenzen gegaan. Ik heb geleerd dat ik eerst voor mezelf mag zorgen. Dat is een enorm cliché , maar dat is wel de essentie. Ik ben gaan leven op mijn energie en kijk elke week hoe die eruit ziet. Is het een lichte of een zware week? Is er ruis, zijn er dingen blijven hangen? Als je dat laat opstapelen, zit je harde schijf op een gegeven moment vol en ben je uitgeput. Dat punt wil ik blijven voorkomen.”

Ze is altijd zoekende geweest naar haar eigen weg en voelde dat ze niet paste in het systeem. “Wat weet je nou als je twintig bent? Het gebaande pas van huisje, boompje, beestje en een kantoorbaan, dat paste niet bij mij. Ik dacht: het moet toch ook anders kunnen? Na mijn ziekte moest ik re-integreren en toen ben ik vanaf thuis op de bank online gaan werken. Toen besefte ik: ik kan op deze manier op afstand ongelofelijk veel doen in mijn eigen huis en zo kan ik ook iets voor mezelf opbouwen. Ik realiseerde me toen dat voor mezelf werken voor mij het hoogst haalbare was en dat ik dit op mijn eigen voorwaarden kon doen.”

Wat maakt ons gelukkig?

Haar ziekteperiode heeft alles veranderd voor Deborah. “Ik heb nu wel het huisje boompje beestje leven, althans, ik heb nu elf jaar een relatie en we wonen samen. Daar voel ik veel rust bij. Wat ik om mij heen zie dat is we voornamelijk heel druk zijn en hard aan het rennen zijn. Maar volgens mij hoeft dat niet. Er zit veel winst in de vertraging en verstilling. We mogen onszelf de vraag stellen of we wel gelukkig worden van wat we doen. Hebben we al dat geld wat we verdienen wel nodig? Waarom doen we wat we doen? Ik vind het interessant om te zien waar we naartoe onderweg zijn of dit wel gelukkig maakt. Velen van ons voelen een druk, hun bordjes zitten vol en gaan hierdoor steeds harder rennen. Maar daar zit het niet in. We kunnen niet overal floreren. Je hoeft niet gevangen te zitten in een systeem en het is mogelijk om je eigen realiteit te creëren. Het is wellicht niet altijd makkelijk, maar ik heb het ook gedaan en hoe ik nu leef, past bij mij.”

Haar klanten noemen haar coach, maar ze noemt zichzelf liever online business partner. 99 procent van het werk dat ze doet is online, heel soms ziet ze mensen live. “Ik sta naast mijn klanten, vandaar dat ik mezelf partner noem. Ik help mijn klanten met het laten groeien van hun bedrijf op een manier die bij hen past. Als je wilt groeien, moet je eerst terug naar de basis, in jezelf. Sommige ondernemers willen heel veel, maar zijn bijvoorbeeld niet gewend om overvloed te ontvangen. Die zijn onzeker. En als alles een zootje is in je bedrijf, kan je niet meer klanten verwelkomen. Ik help met het verstevigen van de basis door efficiënter en effectiever te werken met behulp van programma’s en automatiseringsprogramma’s. Ik ondersteun mensen met winstgevende routines. Het gaat over je backoffice; hoe heb je die ingericht? Maar het gaat ook over een stukje self-care. Je kan werk en privé niet scheiden, die horen bij elkaar. Op beide vlakken is bewustwording nodig om te kijken hoe daar winst te behalen valt.”

Podcast

Toen de coronacrisis losbarstte, is Deborah met haar podcast begonnen. “Mijn werk ging gewoon door, omdat ik al online werkte. Door corona stond ik mezelf toe weer wat deuren te openen en creatiever te zijn. Ik ben een community en de Lichter leven en Ondernemen podcast gestart, iets wat ik niet van tevoren had bedacht. Het ging heel spontaan. De podcast kwam door Mirjam Hegger. Ik was op een event van een vriendin en werd door haar geïnterviewd. Ze zei: je hebt een verhaal. Waarom start je geen podcast? Ik ben een schrijver dacht ik toen, maar heb meegedaan aan haar training. Toen dacht ik: waarom eigenlijk ook niet?”

Haar podcast is super spontaan en niet geregisseerd en ze heeft de intentie om elke week een aflevering te maken. “Dat is tot nu toe negentig procent van de tijd gelukt. Een keer in de maand doe ik een interview met een ondernemer van wie ik veel geleerd heb en die zelf met lichter leven bezig is. Voor de rest zijn het afleveringen waarin ik een aantal thema’s uitlicht. Ik krijg terug dat mensen er inspiratie uithalen en dat er veel thema’s inzitten waar ze over na kunnen denken. De rode draad is hoe je winstgevende routines voor jezelf kunt vinden. Het zijn geen lessen, maar ik deel mijn eigen verhaal en ervaringen. Het geeft mensen stof tot nadenken: hoe wil ik dat mijn week eruit ziet? Waar ben ik mee bezig en wat levert dat op? Wat kan ik veranderen of aanpassen?”

Lichter leven

Voor Deborah is een lichter leven een manier van leven waarin ze de ruimte ervaart om te schrijven, om even stil te staan, niet vol te zitten met afspraken en om niet te veel te doen wat ze als zwaar ervaart. “Zwaar hoeft niet iets negatiefs te zijn. Het kan een verjaardagsfeestje zijn waar ik eigenlijk geen zin in heb, maar waar ik toch naartoe ga omdat het belangrijk is. Veel sociale activiteiten kosten mij energie. Als ik anderhalve dag in de week geen afspraken heb, vind ik dat het fijnst. Mijn sociale kringetje is steeds kleiner geworden. Soms doe ik dingen omdat het belangrijk is voor mijn vriend, maar ik ben zeker niet altijd sociaal wenselijk. Ik word vaak als heel lief gezien, maar ik heb geleerd om eerst liever voor mezelf te zijn. Als ik energie heb, dan is het voor mij licht. Als ik vermoeid raak of een vol hoofd krijg, dan ervaar ik het als zwaar.”

Ze weet nu dat ze van alleen zijn weer oplaadt en dat ze eigenlijk heel introvert is. “Ik heb moeten leren hoe ik met mijn sensitiviteit om kan gaan. Vroeger werd ik gepest om mijn gevoeligheid, maar dat is nu mijn kracht. Ik moest als kind snel huilen en ben nooit echt van de chitchat geweest. Ik had geen aansluiting bij mijn leeftijdsgenoten. En dan ben je een rare. Nu weet ik dat er veel meer mensen bezig zijn met de vraag: hoe wil ik het nou eigenlijk, wat klopt voor mij? Voor mij zijn nu gezondheid en liefde belangrijk. Ik ben blij met de klanten met wie ik werk en het is goed zoals het nu is. Ik heb meer de zeggenschap over mijn eigen leven terug en weet: ik mag het doen op mijn manier.”