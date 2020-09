Verwarrend coronabeleid: hoe hou je het simpel?

De overheidscampagne ‘Het OV is OK’ is deze week gelanceerd namens alle vervoersbedrijven, om de bezettingsgraad in het OV weer naar 80 procent te krijgen. Maar volgens de cijfers van het Dashboard Coronavirus is het aantal positief geteste personen in de afgelopen week weer toegenomen. Voor wie er inmiddels niets meer van begrijpt, even een paar nuchtere tips en tricks op een rij.

Hygiëne

Hou de boel schoon. Natuurlijk is het niet haalbaar om je handen veertig keer per dag te wassen – al is het maar omdat je huid er op een gegeven moment zo ongeveer vanaf valt – maar je kan het wel iets vaker doen. Het RIVM vermoedt dat de stijging van corona-gevallen onder andere veroorzaakt wordt doordat we de corona-adviezen rond hygiëne, afstand houden en thuisblijven bij klachten massaal in de wind slaan. Nou zijn er wel meer factoren die meespelen, maar we worden inderdaad steeds lakser. Dus gooi een tube handgel in je tas en neem de oppervlaktes in je huis regelmatig even snel af, zodat alles hygiënisch en fris is. Daarvoor hoef je geen uren te boenen – met iets van een schoonmaakspray is dat zo gedaan.

Mondkapjes

Doe een mondkapje op, als je een keer niet de nodige afstand kan bewaren. Natuurlijk is er nog veel onduidelijk over wat precies de beste manier is om het virus te bestrijden, maar het kan in ieder geval geen kwaad. Nederland is terughoudend met mondkapjes, maar menig onderzoek geeft aan dat het de meest effectieve strategie is. Volgens het IHME, een onafhankelijk onderzoeksinstituut die aardige voorspellingen doet op basis van de beschikbare data en veertig onderzoeken analyseerde, neemt het risico op besmetting met 30 procent of meer af als we een mondmasker dragen.

Reis verstandig

Thuisblijven bij klachten is verstandig, maar is natuurlijk niet hetzelfde als altijd thuis blijven. Dat is voor velen van ons simpelweg onwerkbaar: omdat we er doodongelukkig van worden, omdat we toch echt naar ons werk moeten, of omdat er een kind uit school moet worden gehaald. Stop dus niet met leven, maar plan je afspraken waar mogelijk om de spits heen als je het OV gebruikt, en op een rustige plek. Thuisblijven met klachten die overduidelijk niets met Corona te maken hebben is natuurlijk niet nodig, maar in het geval van twijfel: wacht thuis even af.

Hou het gezond

Kleine aanpassingen kunnen al een hoop schelen. Volgens de cijfers lopen ouderen, mensen met overgewicht en mensen met een zwakke gezondheid een groter risico, vooral als ze in een dichtbevolkt gebied leven. Aan leeftijd doe je uiteraard niets, en aan overbevolking op korte termijn ook niet, maar op je longen en gewicht heb je vaak wel invloed. Beweeg een beetje meer, eet een beetje minder – en stop met roken, als het even kan.

Beperk de stress

Maar maak je vooral niet te druk om de zaken waar je geen invloed op hebt. Laat van je horen op social media of op je stembriefje in maart, maar laat het daarna los. Verwarrende maatregelen, bedrijven die graag weer wat geld willen verdienen, beperkte testcapaciteit, falend contact-tracing-beleid, de minister die ook mens blijkt te zijn: je doet er niets aan. Gebruik vooral je eigen verstand, en hou het bij jezelf; dat scheelt een hoop frustratie en vermoeidheid. En is ook goed voor de weerstand.