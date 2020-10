Met deze tips maak jij je huis winterproof

Nog even en we gaan de wintertijd in. Op zondag 25 oktober gaat de klok een uur terug. Dat betekent een extra uurtje slapen. De herfst laat al volop van zich horen, de dagen worden korter, de verwarming staat weer aan en we zitten weer vaker binnen, mede dankzij de coronamaatregelen. Hoe zorg je ervoor dat je huis winterproof is?

Warmte in huis

Een huis dat klaar is voor de winter, draait allereerst om warmte. Dat begint met het checken van de thermostaat. Heb je radiatoren met een thermostaatknop? Zorg dan dat je de temperatuur gelijk houdt op plekken waar je de meeste tijd doorbrengt. Nu veel Nederlanders thuiswerken, zal dit waarschijnlijk de werkplek zijn. Sluit ruimtes waar je niet vaak bent, zodat er geen warmte verloren gaat. Sommige thermostaten hebben een winterregeling. De moderne varianten schakelen vanzelf over, maar even extra checken is altijd een goed idee.

Verlichting

Wat extra verlichting tijdens de donkere wintermaanden brengt altijd extra gezelligheid. Daarbij is het eerder donker, dus zijn die lampen hard nodig. Een plafondlamp zorgt niet echt voor een gezellige sfeer, met dimmer daarentegen werkt het prima. Wil je wat meer sfeer in huis, kies dan voor een combinatie van staande lampen, tafellampen en sierverlichting. En vergeet uiteraard de kaarsen en in december wat kerstverlichting.

Isolatie

Isolatie van je huis is extra belangrijk tijdens de winter. Zo zijn kunststof deuren een aanwinst voor elke woning. Ze zorgen voor een goede isolatie en zijn onderhoudsarm. Veel van de warmte die we stoken verdwijnt dagelijks gewoon weer naar buiten, met name door spouwmuren, vloer en het dak. Daarom zijn spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie een duurzame investering, waardoor je op den duur ook nog een fijn bedrag bespaart. Dit merk je niet alleen op je energierekening maar ook als je op een dag je huis wilt verkopen. Een gunstig energielabel kan soms zelfs duizenden euro’s opleveren. Heb je dit jaar geen financiële ruimte voor isolatie? Begin dan met tochstrips in je raamkozijnen en deurkozijnen. En vergeet de tochtrol voor je deur niet.

Kleur in huis

Een vloerkleed mag niet ontbreken in een winterproof huis. Het staat niet alleen knus, maar het helpt ook tegen koude voeten. Kies naast een vloerkleed voor wat kleur in huis. Met name in de winter doen warme kleuren het goed, zoals terra, bruintinten, rood of okergeel. Zo kan je een muurtje verven, een meubel in een felle kleur kopen of op zoek gaan naar wat kleurrijke accessoires. Heb je al flink wat kleur in huis? Dan kan je kiezen voor goudtinten, messing of koper. Ook dit kan met accessoires. Dit zijn allemaal warme tinten en passen makkelijk bij andere kleuren.

Elektrische haard

Als de winter aanbreekt, is het ten slotte goed om de buitenkranen af te sluiten. Hiermee voorkom je bevroren en gebarsten waterleidingen. En ben je fan een open haard? Dan mag een elektrische haard niet ontbreken. Het zorgt niet alleen voor warmte, maar je hebt ook nog eens geen last van brandgevaar of roet. En het is winters gezellig!