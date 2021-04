Daphne Feller: “De wereld is er klaar voor om wat dieper in zichzelf te duiken”

Je hoofd. Je bovenkamer. Je koppie. Veel termen die worden gebruikt om je brein een naam te geven. Kennis over het brein is belangrijker dan ooit, aldus Daphne Feller in haar boek ‘Brein-Hart-Zijn’ dat vanaf 8 april verkrijgbaar is. Met name in de corporate wereld ligt de focus op onze bovenkamer, maar er is meer. Want hoe zit met het ons hart en bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik? In haar boek legt ze uit hoe belangrijk alle drie aspecten zijn, en neemt ze de lezer op een toegankelijke en praktische manier aan de hand door de reis die ze zelf heeft afgelegd om de verbinding van hoofd naar hart te maken.

Het is uiteindelijk een behoorlijk proces geweest, het schrijven van haar eerste boek. Ze nam het “serieus”, maar ze is ook een “beetje naïef” geweest. “Acht maanden is ruim, dat moet lukken dacht ik. Toen kwam daar ‘gelukkig’ corona, in de zin van dat al mijn opdrachten wegvielen en ik daardoor meer tijd had voor mijn boek.” Na ruim twaalf jaar in corporate te hebben gewerkt, volgde Daphne een Executive MBA waarvoor ze haar thesis schreef over medewerkersbetrokkenheid, neurowetenschappelijk onderbouwd. De vraag hoe het brein werkt, vond ze enorm fascinerend. Het is volgens haar belangrijk dat we weten wat er in die bovenkamer gebeurt.

“Bij het brein gaat het toch vooral om ego”

In 2017 gaf ze een goedbetaalde baan op en startte ze haar eigen bedrijf, BrainExplainers. Het idee voor een boek was er toen al, maar ze vond een boek dat alleen over het brein zou gaan te beperkt. “Het is interessant, maar niet alles.” Ze ervaarde zelf de voordelen in haar leven door steeds meer het hart te integreren, een plek waar volgens haar zelfliefde vandaan komt, als ook onze hart intuïtie. “Door het ondernemerschap kwam ik in contact met een zachtere kant van mezelf. Het hart staat voor compassie naar jezelf, anderen mensen en de wereld. Ik ging meer vanuit gevoel handelen. Bij het brein gaat het toch vooral om ego. Tijdens mijn lezingen die voornamelijk over de werking van het brein gingen, integreerde ik steeds vaker het hart. Dan zag ik alle lichtjes in de ogen van mensen aangaan.”

Pas later begon het ‘zijn’ stuk een rol te spelen in haar leven en stond ze stil bij vragen als: wie ben ik nou in deze wereld en waar sta ik voor? Als je dat weet, ontwikkel je vertrouwen en kan je beter je grenzen aangeven, aldus Daphne, of je kwetsbaarheid tonen. Ze kwam op een punt in haar leven waar alle drie aspecten samenvielen, een complete basis van waaruit ze haar boek kon schrijven. “Ik denk dat dit belangrijke thema’s zijn voor mensen. Als je kijkt naar het bedrijfsleven zitten we nog voornamelijk op het brein stuk, dus onze mindset, focus, efficiëntie, concentratie en je energie bewaken. Allemaal mooi en belangrijk. Steeds meer mensen hebben echter de behoefte om de verbinding met hun hart aan te gaan.”

Verstand en gevoel met elkaar in verbinding brengen

Haar boek is gebaseerd op alle kennis en ervaring die ze de afgelopen jaren heeft opgedaan en geeft inzichten op hoe je verstand en gevoel met elkaar in verbinding brengt. “Door dit boek hoef je niet meer tien andere boeken over zelfontwikkeling te lezen. Dit boek omvat uiteenlopende onderwerpen die je op verschillende vlakken kan helpen om relaxter, en toch effectiever in het leven te staan. Het gaat over mijn eigen reis, maar ook over mensen die ik heb gecoacht. Er staan tevens oefeningen in die ik zelf heb ontworpen.” Haar leven is veranderd sinds brein, hart en zijn een gelijkwaardige plek hebben gekregen: het is fijner en gemakkelijker geworden. Daarnaast kan ze situaties beter in perspectief plaatsen, bekijkt ze het leven een stuk luchtiger en is ze minder snel gestrest. “Het maakt me zachter en compassievoller.”

Voor veel bedrijven wordt de verbinding tussen brein en hart gezien als soft, terwijl het volgens Daphne een “superior skill” is. “Het zou mooi zijn als daar nog meer aandacht voor komt. Ik ben ervan overtuigd dat als bedrijven dat gaan doen, dat veel gaat opleveren, waaronder happy medewerkers, meer vertrouwen, meer ontspanning en een efficiënte manier van werken. Er mag ruimte gecreëerd worden voor meditatie, yoga en hart-brein oefeningen. Ik heb in mijn boek een aantal oefeningen staan met vragen, die helpen om meer inzicht te krijgen in de behoefte die vaak onder een emotie ligt. Het gaat om bewustwording van je emoties, gedachtes en reacties.”

Belangrijkste les

Er staan een aantal mooie vragen in het boek, waardoor je als lezer inzicht krijgt in jezelf en het leven. Wat zijn Daphne haar antwoorden op een aantal van deze vragen, zoals ‘wat is je belangrijkste les van het afgelopen jaar? “Het moment dat ik boos of verdrietig ben, dat dit er gewoon mag zijn. Eerst dacht ik altijd: dat moet ik niet zijn, laten we het lekker positief bekijken. Ik heb geleerd dat ik ruimte mag pakken om die emoties te voelen. Ik hoef het niet alles met een positieve mindset op te lossen. Dat vond ik een hele fijne les om te leren: het toestaan van het moment in zijn volle glorie. Het gaat om een stukje zelfcompassie en kwetsbaarheid tonen.”

Een andere vraag uit het boek is ‘Wat was een mooi liefdesmoment?’ Dat heeft voor Daphne vaak met haar gezin te maken. “Dat klinkt misschien gek, maar dat is dan toch het moment dat we laatst met z’n allen op een zondagmiddag een spelletje aan het spelen waren, met de open haard en muziek aan. Het spelletje vond ik niks aan, het duurde te lang, maar ik keek om me heen en dacht: dit vind ik het allergezelligst.” Wie of wat heeft haar geholpen om gezonder te leven? “Ik merkte het afgelopen jaar dat ik een moment had dat ik klaar was met de hele corona situatie. Ik had even zoiets van: laat mij maar in bed liggen, zo’n dag. Tuurlijk, het mag er zijn, maar wat kan ik hieraan doen? Ik heb toen besloten om bijna elke ochtend na het wegbrengen van de meisjes (Daphne heeft twee dochters) een uur op de heide te gaan wandelen. Mijn mobiel gaat uit, ik luister geen muziek; puur wandelen, alleen. Ik begon met vijf keer per week en inmiddels doe ik dat drie keer per week. Soms loopt er iemand mee.”

Ontspannen en succesvol leven

Op welk moment was ze het afgelopen jaar het meest trots op zichzelf? “Toch wel toen ik mijn boek heb ingeleverd. Het voelt als mijn derde kind. Ik heb alles erin gestopt: mijn liefde, aandacht, kennis en wie ik ben. Toen dat klaar was, dacht ik jeetje, ik ben toch wel trots dat ik dit gedaan heb.” Ze hoopt dat haar boek op het nachtkastje of bureau van mensen komt te liggen en dat als ze vastlopen, stress ervaren of zichzelf verder willen ontwikkelen, het openslaan ter ondersteuning. “Ik hoop ook dat het jongeren gaat helpen om zo die eerste zaadjes in hun hoofd en hart te planten om een mooi en een succesvol leven te leiden. De wereld is er klaar voor om wat dieper in zichzelf te duiken. Dat vraagt wat moed, want wat ga je dan aantreffen? Wanneer je met een open blik naar jezelf blijft kijken, weet ik zeker dat dit je bewustwording, compassie en vertrouwen zal vergroten. Dit boek kan je hierbij helpen; een routemap naar ontspannen en succesvol leven.”

