Ouders van al meer dan 1.000 scholen verenigen zich tegen coronamaatregelen op school

Steeds meer ouders maken zich grote zorgen over de negatieve invloed van de coronamaatregelen op het leven van hun kind(eren). Voor al deze ouders heeft burgercollectief ‘Wij de ouders’ een manier gevonden om ouders van dezelfde school met elkaar te verbinden. Via een Google Maps kaart op www.wijdeouders.nl/verbinden kan je via Telegram simpel in contact komen met andere bezorgde ouders van de school van je kind(eren).

Eén instagrambericht, 1.000 groepen

“Op basis van één bericht op Instagram liep het direct storm. Van meer dan 1.000 scholen zijn al groepen van bezorgde ouders te vinden op de kaart. En we hebben nog een enorme hoeveelheid toe te voegen”, aldus Ed Kortekaas, een van de initiatiefnemers van Wij de ouders. “Er is duidelijk een grote behoefte van ouders om te verbinden en te verenigen met andere ouders.”

Ouders die hun zorgen over het nut, de noodzaak en de gevolgen van de maatregelen kenbaar maken bij schooldirecties lopen vaak tegen een muur op. Directies stellen dat ze niet anders kunnen dan de maatregelen doorvoeren, ondanks het feit dat het slechts om adviezen gaat. Sommige scholen doen er zelfs een schepje bovenop door zelf maatregelen te verzinnen. Dit ondanks de grote negatieve gevolgen voor het welzijn en zelfs de gezondheid van leerlingen.

Flinterdunne onderbouwing en noodklok jeugdzorg

De opstelling van directies om te luisteren naar deze adviezen lijkt logisch. Nu echter steeds duidelijker wordt dat de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregelen flinterdun is en de negatieve gevolgen voor kinderen en jongeren juist zeer groot zijn, zouden schooldirecties het belang van de kinderen voorop moeten gaan stellen.

Het is niet voor niks dat de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd de noodklok luidt vanwege de enorme stijging van suïcidaliteit, depressies en stoornissen bij kinderen en jongeren als direct gevolg van de maatregelen. De jeugdzorg loopt vast. Steeds meer psychologen waarschuwen voor onherstelbare schade aan de geestelijke gezondheid.

Oproep om te verenigen en in actie te komen

Wij de ouders roept ouders op om zich te verenigen met andere ouders en in actie te komen om de schadelijke effecten van de maatregelen voor kinderen een halt toe te roepen. We zijn geen toeschouwers. Wij zijn de ouders.