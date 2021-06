Piets weer: De eerste warmtegolf

De eerste warmtegolf van deze zomer staat er aan te komen. Ik gebruik de benaming ‘warmtegolf’ bij een zeer warme periode van 5 tot 7 opeenvolgende dagen met maximumtemperaturen van 25 graden en hoger.

Er zijn in zo’n periode onvoldoende tropische dagen bij voor een hittegolf of helemaal geen tropische dagen. Voor het zuiden verwacht ik vanaf vandaag tot en met zondag maximumtemperaturen van 26 tot 28 graden. Daar komen volgende week maandag en dinsdag nog bij. Het zuiden van ons land bereikt dan de eerste regionale warmtegolf van deze zomer. Ook het midden en oosten van ons land maken kans op de eerste warmtegolf van deze zomer. Er zijn in deze regio’s een paar dagen bij met een maximumtemperatuur van 25 graden en het is maar net hoe die uitpakken.

Piet Paulusma