Piets weerbericht: Tropisch, records, buien en regionale hittegolf?

Vandaag en morgen worden twee dagen met landinwaarts tropische temperaturen. Morgen is het overgrote deel van ons land tropisch. Het kan in het oosten dan zelfs 34 of 35 graden worden. Zowel vandaag als morgen komen we tot nieuwe hitterecords voor overdag en komende nachten ook nieuwe warmterecords. In de kustgebieden is er ‘verkoeling’ met op donderdag temperaturen rond de 27 graden.

Zware buien

De reactie komt morgenavond en nacht met kans op zware onweersbuien. Zoals het nu lijkt de meest zware buien in het westelijke deel van ons land. Ook vrijdag de meest stevige buien in het westelijke deel van ons land.

Hittegolf

Vrijdag kunnen in het zuiden en oosten nog tropische temperaturen worden bereikt en daar kan, mits de 30 en 31 graden van mijn verwachting worden bereikt, de eerste regionale hittegolf van deze zomer worden genoteerd.

Afkoeling en opnieuw warmte

Zaterdag volgt de afkoeling naar 21 graden, maar zondag wordt met temperaturen rond 25 of 26 graden alweer een zeer warme zomerdag. Wel een dag met kans op buien.

Enkele hittetips

Zonnen? Geregeld insmeren. Gemiddeld al na 15 of 20 minuten. De huid kan snel verbranden.

Met de auto op er op uit? Neem drinken mee voor onderweg (water).

Voor een ieder die buiten aan het werk is, hou rekening met de zomerwarmte en de felle zon.

Huisdieren: niet in afgesloten kleine ruimten achterlaten zoals in een auto

Wandelaars en fietsers: Het wegdek, de bestrating kan zeer warm worden.

Warmte en hitte: Als je niet tegen de warmte of hitte kunt, in de schaduw gaan zitten of in huis blijven. Rustig aan doen. Veel water drinken.

Piet Paulusma