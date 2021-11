Piets weerbericht: vooral in de middag ook zon

Eerst bewolking met een aantal buitjes, vooral in de middag ook zon. Vanavond en de komende nacht alweer meer bewolking. In het Waddengebied kans op een buitje. Donderdag meest bewolkt weer met in het noorden en oosten kans op wat regen of motregen. Verder droog.

De zon maakt in het zuidwesten nog kans. In het Waddengebied staat een krachtige wind met windstoten in kracht 7. In de avond en nacht ook meest bewolkt met in het oosten kans op wat lichte regen. Vrijdag veel bewolking maar wel droog.In met name het noorden de zon erdoor.

Zaterdag bewolking en regionaal wat zon. Zondag overheersend bewolking en een bui of een buitje. Maandag een bui, zon en een noordoostenwind, dus kouder.