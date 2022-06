Een op de zes kinderen speelt nooit buiten

Een op de vijf kinderen speelt elke dag buiten, maar bijna een op de zes doet dat nooit. Jonge kinderen spelen meer buiten dan oudere. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Jantje Beton. Jantje Beton liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van Nationale Buitenspeeldag, 8 juni. Aan het onderzoek deden ruim duizend ouders mee, die de vragenlijst samen met hun kind invulden.

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar spelen het meest buiten zonder toezicht van volwassenen. Een kwart van die groep doet dat elke dag en nog eens een derde meer dan drie keer per week. Kinderen van 13 tot en met 15 jaar gaan minder buitenspelen.

Meer buitenspelen

Gemiddeld spelen kinderen 9,5 uur per week buiten. Bijna de helft zou meer buiten willen spelen. Redenen om dat toch niet te doen zijn een voorkeur voor digitale spellen en media, huiswerk en een gebrek aan andere kinderen om mee te spelen. Fietsen, klimmen en klauteren en zelfverzonnen spelletjes zijn de populairste activiteiten bij kinderen tot en met 12 jaar. Bij kinderen van 13 tot en met 15 jaar staat chillen op de eerste plaats.

“Veel buitenspelen is niet alleen nu gezond voor kinderen. Het heeft ook een positieve impact op hun toekomstige ontwikkeling,” zegt Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam en ambassadeur van Jantje Beton. “Bewegen is voor kinderen geen normaal onderdeel van de dag meer. Dat is alarmerend, om meerdere redenen. Als we kinderen nu niet meer aan het buitenspelen krijgen, gaan we hele generaties opzadelen met mentale en fysieke problemen die direct of indirect te maken met het gebrek aan dagelijkse lichamelijke inspanningen van tenminste 1 uur. Zorg er dus voor dat onze kinderen weer buiten gaan spelen!”

Positief effect buitenspelen

‘Buitenspelen heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en hun ontwikkeling’, zegt Roos Kooijman van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Ze zijn in beweging; dat vermindert stress en is goed voor hun concentratievermogen. En het contact met andere kinderen op straat vergroot het zelfvertrouwen en bevordert sociaal gedrag. Bovendien is het natuurlijk gewoon leuk: onbevangen buiten dingen doen, niet omdat het moet maar voor je plezier.’

Bron: jantjebeton.nl / nji.nl