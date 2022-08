Veel minder muggenoverlast door droog voorjaar

De muggenoverlast is deze zomer tot nu toe aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Dat komt waarschijnlijk door het droge voorjaar. Muggen leggen eitjes in een laagje water, maar die broedplaatsen stonden toen droog. Ook zijn muggenlarven niet tot wasdom gekomen, aldus bioloog en muggendeskundige Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.

Van Vliet is een van de oprichters van Muggenradar.nl, een site van de Wageningen Universiteit waarop mensen al jaren kunnen doorgeven of en hoeveel overlast ze van muggen hebben. Vanaf de laatste week van juli is de mate van overlast duidelijk afgenomen, aldus Van Vliet. Afgelopen week was de muggenoverlast ten opzichte van dezelfde week twee jaar geleden 30 procent minder. Ten opzichte van 2021 scheelde het zelfs 40 procent.

“Het is bekend dat muggen actiever zijn en vaker steken naarmate de temperatuur stijgt. Pas over een paar weken kunnen we dus zien hoe het met de overlast staat nu er een hittegolf is. Waarbij we moeten bedenken dat het nu alweer wekenlang droog is en muggen dus nauwelijks geschikte broedplaatsen kunnen vinden”, zegt de wetenschapper.