Nieuwe ingreep lost prostaatklachten op zonder seksueel verlies

Voor mannen met prostaatklachten is er sinds kort een ingreep om de problemen met plassen op te lossen zonder dat hun seksuele leven verandert. Uroloog Nader Naderi van Andros Clinics vertelt over de nieuwe Rezum behandeling.

Omgekeerd klaarkomen

Mannen met prostaatklachten worden vaak behandeld met medicijnen die de ejaculatie beïnvloeden. Bij een orgasme vloeit het sperma niet meer naar buiten maar verdwijnt het in de blaas. Alhoewel dit het gevoel niet direct beïnvloedt, kan dit een probleem zijn voor mannen. Ook

mannen met ernstigere plasklachten die een operatie ondergaan met de huidige technieken krijgen te maken met deze bijwerking ‘omgekeerd klaarkomen’ .

Nieuwe ingreep

Rezum, een nieuwe ingreep in Nederland, heeft deze bijwerking niet. Uroloog Naderi legt uit: ‘Door de prostaat te behandelen met stoom is er eindelijk een behandeling die de ejaculatie in principe niet verandert. Het is een kortere ingreep met minder wondoppervlakte. Rezum duurt maar tien minuten en overnachten in het ziekenhuis is niet nodig. Dat zorgt voor minder belasting van de capaciteit van de ziekenhuizen en is een mogelijke kostenbesparing voor de zorgverzekeraars.’

Alhoewel Rezum in de VS al zo’n vijf jaar wordt toegepast zit de ingreep in Nederland nog in een introductietraject. Andros en een ziekenhuis zijn dit traject opgestart met een aantal zorgverzekeraars. Daardoor is de behandeling nog zeer beperkt beschikbaar en vergoeden nog niet

alle verzekeraars de ingreep.