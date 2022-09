Vredesorganisatie PAX viert jaarlijks bijzondere vredesinitiatieven met de uitreiking van de PAX Duiven. De winnaars van de houten vredesduiven van dit jaar zijn Mohamedou Ould Slahi, oud-gevangene van Quantánamo Bay, Stem op een Vrouw, intersectioneel klimaatactivist Chihiro Geuzebroek, Shadow Game – een transmediaproject over de donkere kant van vluchten naar Europa. De Internationale PAX Duif gaat dit jaar naar Jemenitische mensenrechtenorganisatie Mwatana for Human Rights. De winnaars ontvangen de onderscheiding tijdens het Vredesweek event in Tivoli Vredenburg op 21 september.

Positieve berichten naast oorlog en geweld

Tegenover de dagelijkse stroom berichten over oorlog en geweld wil PAX positieve verhalen laten zien. Verhalen van mensen die verandering teweegbrengen, op grote en op kleine schaal. De PAX Duif wordt uitgereikt aan mensen die hun nek uitsteken: door directe hulp te bieden, door het schrijven van stukken, in de politiek of door actie te voeren. De winnaars zijn gekozen door een vakjury, bestaande uit publicist, spreker en islamdeskundige Enis Odacy, LHBTQIA-predikant Wielie Elhorst, initiatiefnemer van de Keti Koti Dialoog Tafel Mercedes Zandwijken, schrijver, dagvoorzitter, spreker, trainer en procesbegeleider Chantal Suissa-Runne en PAX algemeen directeur Anna Timmerman.

De winnaars van de PAX Duiven 2022 dragen op hun eigen, karakteristieke wijze bij aan een vreedzamere wereld, zo schrijft de jury.

Vredesweek 2022

De PAX Duiven worden uitgedeeld bij het evenement Generatie Vrede: wat is vredesactivisme anno nu? tijdens de Vredesweek. Tijdens de PAX Vredesweek staat Nederland een week lang in het teken van vrede. In heel het land zetten lokale groepen, kerken en Ambassades van Vrede initiatieven op touw om aandacht te vragen voor vrede. In Utrecht organiseert PAX een centraal programma met panelgesprekken, optredens, de Domlezing en de Nacht van de Vrede. Het thema dit jaar is Generatie Vrede. Want om de verschillende dreigingen anno 2022 het hoofd te bieden, is het tijd dat de generatie vredesactivisten van de grootste demonstraties die Nederland ooit heeft gehad, de handen ineenslaan met de activistische jongeren van nu.

Programma en tickets

Sprekers zijn onder andere Mpho Andrea Tutu van Furth, Sylvana Simons, Srebrenica-overlevende Alma Mustafic, Sadet Karabulut, Nanoah Struik en Devika Partiman van Stem op een Vrouw. Er is muziek van Katie Koss en Benjamin Fro. Het centrale programma van de Vredesweek bestaat uit drie dagen in TivoliVredenburg, waaronder de uitreiking van de PAX Duiven op woensdag 21 september en de Nacht van de Vrede op zaterdag 24 september. Kaartjes hiervoor zijn te verkrijgen via TivoliVredenburg. Daarnaast worden er door het hele land lokale activiteiten georganiseerd en de week wordt afgesloten met een Walk of Peace door Den Haag op zondag 25 september. Meer informatie is te vinden op www.vredesweek.nl.