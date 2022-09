De 10 meest ‘geïnstagramde’ wolkenkrabbers ter wereld

Toen de eerste wolkenkrabbers in de 19e eeuw in Chicago en New York werden gebouwd, kon niemand vermoeden hoe deze nieuwe trend de skyline van steden wereldwijd voorgoed zou veranderen. Hun succes is zelfs zo groot dat vele een topattractie zijn geworden, vooral als er een observatiedek is.

Van New York tot Shanghai

Op 3 september is het de Dag van de Wolkenkrabber en om deze dag te vieren, heeft Musement, het boekingsplatform voor activiteiten wereldwijd, een ranglijst* opgesteld van de meest geïnstagramde wolkenkrabbers ter wereld. De studie focuste zich op de 100 hoogste wolkenkrabbers en analyseerde het aantal vermeldingen op Instagram van de twee populairste hashtags voor elk gebouw. Het resultaat is een

lijst van 10 architectonische iconen die liefhebbers van hoogtes zullen bekoren.

1. Burj Khalifa (Dubai), meer dan 6.300.000 berichten:

Met meer dan 6 miljoen vermeldingen op Instagram is de Burj Khalifa absoluut de winnaar. Bovendien is het met zijn 828 meter nog steeds

recordhouder voor het hoogste gebouw ter wereld. Na een multimediapresentatie over de merkwaardige details van de bouw, kunnen bezoekers met de hogesnelheidsliften naar de observatoria At the Top op de 124e en 125e verdieping of naar At the Top Sky op de 148e verdieping om zich te vergapen aan het ongeëvenaarde uitzicht over de woestijn en de Perzische Golf op 555 meter boven de zeespiegel. Om het bezoek goed af te sluiten, gaat er niets boven een thee of een cocktail in The Lounge, op verdiepingen 152, 153 en 154.

2. Empire State Building (New York), meer dan 4.200.000 berichten:

Dit symbool van de Big Apple was het eerste gebouw met meer dan 100 verdiepingen in de Verenigde Staten. Tussen 1931 en 1972 was het

ook de hoogste wolkenkrabber ter wereld. Het Empire State Building, dat in een recordtijd van 410 dagen werd gebouwd, trekt elk jaar meer dan 4 miljoen bezoekers. Tegenwoordig is het 365 dagen per jaar geopend en het 360° uitzicht over de stad vanuit de twee observatoria op de 86e en 102e verdieping is zowel overdag als ’s nachts indrukwekkend.

3. Taipei 101 (Taiwan), meer dan 816.000 berichten:

Dit gebouw, in de hoofdstad van Taiwan, doet denken aan een stengel van blauwe, glazen bamboe; een symbool van eeuwige kracht in de oosterse cultuur. Dit innovatieve gebouw heeft ’s werelds grootste winddemper en anti-aardbevingssysteem dat bestaat uit een stalen bal van 660 ton. Taipei 101 is niet alleen beroemd om zijn strakke design en geavanceerde technologie, maar ook om zijn observatiedekken, zowel binnen als buiten, op de 88e, 89e en 91e verdieping. Voor een nog onvergetelijkere ervaring, is er een restaurant met Taiwanese keuken op

de 86e verdieping, de perfecte plek om het nachtelijke uitzicht te bewonderen.

4. One World Trade Center (New York), meer dan 797.000 berichten:

Ook bekend als de Freedom Tower, is dit het hoogste gebouw op het westelijk halfrond. Het maakt deel uit van het World Trade Center, het

nieuwe complex dat na de tragische aanslagen van 11 september is gebouwd. De hoogte van 547 meter (1776 feet) is een knipoog naar het jaar waarin de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend. Bezoekers kunnen met de Skypod-liften in slechts 47 seconden naar het observatiedek tussen de 100e en 102e verdieping. Eenmaal daar is er niet alleen een geweldig uitzicht, maar zijn er ook interactieve tentoonstellingen die dieper ingaan op de geschiedenis van het gebouw en New York.

5. Willis Tower (Chicago), meer dan 561.000 berichten:

De Willis Tower, in het hart van Chicago, was na zijn voltooiing in 1973 25 jaar lang het hoogste gebouw ter wereld. Het enorme succes op sociale media is voor een groot deel te danken aan het Skydeck, het observatiedek op de 103e verdieping, dat jaarlijks meer dan 1,7 miljoen bezoekers trekt. Alsof dat nog niet genoeg is, werd in 2009 The Ledge geopend, een glazen balkon dat een uniek uitzicht biedt op de Windy City vanaf meer dan 400 meter boven de grond. Op een heldere dag is het mogelijk om tot vier verschillende staten te zien: Michigan, Indiana, Illinois en Wisconsin.

6. Petronas Towers (Kuala Lumpur), meer dan 221.000 berichten:

De beroemde twin towers zijn een van de meest herkenbare symbolen van Kuala Lumpur. De architect, César Pelli, combineerde traditionele islamitische kunstmotieven met de meest innovatieve technologie. De twee torens zijn 170 meter hoog en worden verbonden door de 58,4 meter lange Skybridge. De parel aan de kroon is ongetwijfeld het observatiedek op de 86e verdieping, vanwaar je het stadsgezicht van 370 meter boven de grond kunt bewonderen, en ook meer te weten kunt komen over de geschiedenis van de torens via de digitale displays en tentoonstellingen.

7. Lotte World Tower (Seoul), meer dan 110.000 berichten:

In de hoofdstad van Zuid-Korea staat deze wolkenkrabber, die LEED-goud gecertificeerd is als een van de meest milieuvriendelijke gebouwen. De

moderne esthetiek is geïnspireerd op Koreaans porselein en kalligrafie. Binnenin herbergt het woningen, kantoren, een zevensterrenhotel, een aquarium en veel meer. Een van de populairste attracties van de Lotte World Tower is Seoul Sky, dat met 478 meter hoogte het hoogste observatiedek met glazen vloer ter wereld is (tot nu toe).

8. Shanghai Tower (Shanghai), meer dan 104.000 berichten:

Met zijn hoogte van 632 meter is dit gebouw in het district Pudong het hoogste van China. De glazen gevel die geleidelijk draait, is een hit op Instagram. Een ander sterk punt is ongetwijfeld de Top of Shanghai Observatory, het spectaculaire observatiedek op

de 118e verdieping, met een uniek 360° uitzicht. Bovendien is het een belevenis op zich om met een van de snelste liften ter wereld naar het observatiedek te gaan.

9. 30 Hudson Yards (New York), meer dan 74.000 berichten:

De populariteit van dit gebouw op nummer 30 Hudson Yards, ten westen van Midtown Manhattan, is grotendeels te danken aan The Edge, het

ongelooflijke observatiedek dat in maart 2020 werd geopend. Het is het hoogste openluchtterras op het westelijk halfrond en hangt 335 meter boven de zeespiegel. Van hieruit kunnen bezoekers enkele van de meest iconische attracties van de Big Apple bewonderen, waaronder Central Park en het Vrijheidsbeeld. De moedigsten zullen de stad graag aan hun voeten zien liggen door over het glazen deel van het observatiedek te lopen.

10. One Vanderbilt (New York), meer dan 59.000 berichten:

Hoewel het pas twee jaar geleden is geopend, heeft One Vanderbilt nu al een welverdiende plaats in de top 10. Met zijn hoogte van 427 meter is het een van de nieuwste wolkenkrabbers in de skyline van New York, en het observatorium tussen de 91ste en 93ste verdieping is een van de populairste attracties van de stad geworden. Naast het adembenemende uitzicht verklaart de combinatie van kunst en technologie het succes. Wie geen last heeft van hoogtevrees kan in een van de twee transparante glazen kubussen, 325 meter boven Madison

Avenue, een unieke ervaring beleven en genieten van een meeslepend avontuur, ontworpen door Kenzo Digital.