In the spotlight: Maartje Blijleven, digital content en community expert

Maartje Blijleven werkt al 22 jaar als content- en community expert. Oorspronkelijk komt ze uit de corporate wereld en werkte voor televisie en reclame bureau’s met klanten als Heineken, Postcodeloterij, Peugeot en Schiphol. De laatste jaren richt ze zich meer op kleine ondernemers en ZZP ers die net zo gepassioneerd zijn als zij.

“Ik vind het tof om ondernemers te helpen om vanuit de community gedachte meer klanten te krijgen op een hele ontspannen, relaxte manier. Gewoon door jezelf te zijn, en door je achterban te activeren.”

Co-creeren met je achterban

Volgens Maartje heb je als je zaken doet en/of een bedrijf hebt eigenlijk twee ingrediënten. Enerzijds is daar een product of dienst, je moet natuurlijk wel iets kunnen verkopen en anderzijds heb je een achterban die dat wat jij aanbiedt ook heel graag wil kopen.

“Wat je heel vaak ziet, is dat mensen zich focussen om dat product of die dienst, zoals bijvoorbeeld content, zo goed mogelijke te maken maar helemaal vergeten om hun achterban te activeren. Maar juist samen met je achterban kom je tot veel betere ideeën en tot veel betere producten of diensten en ben je dus ook veel succesvoller.”

Juist die achterban activeren en vanuit die gedachte een product of dienst lanceren, is zo belangrijk. Maartje deed dat zelf met haar boek We Love Communities.

Het boek was nog niet eens van de drukker gekomen of stond hij al op nummer 1 als managementboek in de Bestseller Top 100 en bleef daar ook 27 dagen staan. Waarom? Volgens Maartje kwam dat puur omdat ze haar achterban geactiveerd had. Ze had ze gevraagd wat ze wilden weten over communities, meegenomen in de onderwerpen in interviews met community leiders en hun zegje laten doen over de cover.

“Mensen waren nieuwsgierig en warm gemaakt het boek te kopen. Ze hadden zoiets van ja, dat wil ik gewoon hebben wil ik er gewoon bij zijn omdat ze zich onderdeel voelden van het product.”

En het goede nieuws: iedere ondernemer kan leren hoe je dat doet. Volgens Maartje zijn juist kleinere ondernemers goed in staat om hun achterban te betrekken omdat ze vaak het verschil willen maken, snel kunnen schakelen en ook graag anderen willen helpen.

Wat maakt een community succesvol

“Een succesvolle community heeft een gemeenschappelijke pijn, passie of ambitie. Als je bijvoorbeeld in Lisse woont en je vindt de bollenstreek helemaal fantastisch, of je bent tuinder, houdt van salsadansen of van voetballen, dan behoor je al tot een community. Dat kan ook werkgerelateerd zijn. Als je eenzelfde passie hebt, eenzelfde pijn of eenzelfde ambitie hebt en het leuk vindt om daar online kennis over uit te wisselen met gelijkgestemden, dan noem je dat een online community. Die gemeenschappelijkheid verbindt. En dat moet er echt zijn om ervoor te zorgen dat de community ook daadwerkelijk succesvol is.”

Er is volgens Maartje ook een heel groot verschil tussen de oude manier van communicatie, waarbij je alleen aan het zenden bent en de nieuwe manier van communicatie waarbij je echt tweerichtingsverkeer heb, met de hele groep communiceert en vanuit onderuit het verschil kan maken door samen verandering te brengen.

Maartje en Nieuws.nl

Maartje kent Nieuws.nl al wat langer en volgt het platform al een tijdje. Ze vindt de Spotlight interviews ontzettend gaaf. Op een gegeven moment was ze bij Web Summit in Lissabon waar ze als één van de oprichters van Women in Tech, sprak. Josefine, head of content van Nieuws.nl, was daar ook en interviewde Maartje voor de Spotlight rubriek. Zo is het balletje gaan rollen.

“Wat ik vooral heel erg gaaf vind aan het nieuwsplatform is de combinatie landelijk en lokaal. Er wordt echt nieuws gebracht voor de mensen door de mensen.”

Zelf was ze ook een keer een maand gastredacteur van VROUW.Nieuws.nl.

“In die rol vond ik het gewoon heel gaaf om te zien dat je direct respons krijgt. Zeker ook omdat je ziet wat het effect is van zoekmachine optimalisatie (SEO, red.) op het moment dat je dat doet.”

Door het contact met Nieuws.nl kwamen er ook weer kansen op haar pad gekomen die anders niet op haar pad waren gekomen. En dat gunt Maartje anderen gewoon ook. Ze vindt het vooral heel tof vind om weer met Nieuws.nl samen te werken.

Nieuwe ontwikkelingen in de journalistiek

Maartje heeft in deze tijd van digitale transformatie veel als redacteur gewerkt, zowel online voor verschillende platformen maar ook voor televisie en magazines. In de oude tijd zocht je in je ‘rolodex’ op wie er iets kon vertellen over het item dat je moest brengen. “Wie ken ik in mijn eigen netwerk, was de belangrijkste vraag. Met de komst van social media is het veel lastiger om precies te weet wat er speelt omdat je eigenlijk allemaal kleine communities hebt. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Black Lives Matter demonstraties in de VS. Dat werd heel groot terwijl de lokale autoriteiten dat helemaal niet zo verwacht hadden. Waarom? Omdat het gesprek plaatsvond in kleine besloten community’s. Het is volgens mij dan ook heel belangrijk om met die verschillende community’s contact te hebben om echt te weten wat er speelt en adequaat nieuws te kunnen brengen.”

Your network is your net worth

Het is dus ook veel belangrijk geworden om de juiste connecties te leggen. En dan gaat het niet alleen om je eigen netwerk maar ook dat je in kaart hebt welke groepen er nou eigenlijk allemaal in je omgeving zijn die te maken hebben met het onderwerp waar ik over bericht.

“Hoe kan ik de community leiders te pakken krijgen die de stem zijn van een grotere groep mensen en die ook het nieuws weer kunnen delen met een grote groep mensen. Je creëert eigenlijk een olievlek en vergroot zo je bereik. Ik zie als trend dat community building meer en meer belangrijk is. Niet alleen naar buiten toe om de juiste mensen aan te trekken bij je social movement of bij je bedrijf waar je werkt, maar ook intern om het team mee te krijgen.”

“Je ziet dat er nu een ‘War on talent’ gaande is. Het is heel moeilijk om talent aan te trekken en te behouden. Als je intern aan een community bouwt, zorg je dat mensen zich onderdeel voelen van het team. Zo blijven mensen langer bij je bedrijf, trek je het juiste talent aan, heb je ook een goede sfeer en zijn mensen veel meer bereid om een stapje extra te zetten. Het is hen dan niet alleen om het werk te doen maar misschien wel meer omdat ze zich onderdeel voelen van een groep. En die loyaliteit die wil je natuurlijk.”

Lerende organisatie

Maartje gaat haar pijlen bij Nieuws.nl op een aantal zaken richten. Zo wil ze de opties bij het nieuwskanaal verkennen die redacteuren en hun interne community hebben onderdoor te zorgen dat het platform de juiste mensen aantrekt, kan groeien en de achterban geactiveerd wordt.

“Wat ik ga doen is veel leren, optimaliseren, testen, uitproberen en kijken hoe wat werkt maar ook of het goed werkt. Hanteren we de juiste middelen en posities voor het platform? Hoe kunnen de sociale media inzetten om meer bereik te krijgen op zowel Nieuws.nl als de lokale communities. Welke content kun je maken? Waar is vraag naar en wat werkt wel en niet? Kun je contact maken met de achterban om ervoor te zorgen dat de content die we delen ook echt relevant is? Wat werkt wel, wat werkt niet? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Die learnings bespreek ik dan vervolgens met de redacteuren om zo samen het team naar een hoger niveau te tillen.”

Teamwork

Het is echt teamwork waarbij we ons richten op de vraag: Wat kunnen we van elkaar leren? Maartje wil zeker niet alleen zelf aan de knoppen draaien maar wil heel graag weten van de groep wat wel werkt en wat niet. Testen is hierbij heel belangrijk om vervolgens te gaan optimaliseren. Wanneer het project geslaagd is?

“Als we een hecht team hebben. Als we de de de regio’s waar we nu nog geen redacteuren hebben, voorzien hebben van de juiste mensen. En als we zien er meer engagement, meer reactie en ook meer bereik naar ons platform is. Voor mij is het project geslaagd als we echt samen leren en kijken hoe we naar ‘next level’ gaan. Ik kijk er ontzettend naar uit om dat ook daadwerkelijk met z’n allen te gaan doen.”