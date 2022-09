Nationaal Fonds Kinderhulp lanceert game om aandacht te vragen voor armoedestress

Op 6 september lanceert het Nationaal Fonds Kinderhulp een game voor de bewustwording van armoedestress. De game is onderdeel van de campagne Armoedestress — Continu op zoek naar een uitweg. Kinderhulp ziet de aanvragen van hulpverleners voor kinderen in armoede enorm toenemen in de afgelopen periode. Van gemiddeld 50 aanvragen per dag voor corona tot gemiddeld 90 aanvragen per dag nu. Zo’n grote stijging hebben ze nog nooit meegemaakt. Steeds meer mensen komen financieel in de knel en hebben hulp nodig.

Eén op de twaalf kinderen groeit op in armoede

Deze kinderen maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Voor deze gezinnen kan het soms voelen alsof er geen uitweg is. De ouders staan regelmatig voor lastige dilemma’s en moeten dan nee zeggen tegen dingen die voor veel kinderen vanzelfsprekend zijn: een fiets, rekenmachine of nieuwe jas.

De stress die ontstaat door armoede, armoedestress, kent een niet te onderschatten impact op ouder én kind. Het heeft bijvoorbeeld vaak gevolgen voor de sociale ontwikkeling van het kind en de sfeer binnen het gezin. 61% van de ouders met een laag inkomen ervaart stress als ze hun kinderen niet kunnen geven wat ze nodig hebben. Dit maakt het lastig om de focus te houden, waardoor de uitweg nog verder weg lijkt. Onbegrip en vooroordelen uit hun omgeving maken de situatie extra zwaar. Met de campagne Armoedestress — Continu op zoek naar een uitweg vraagt Nationaal Fonds Kinderhulp begrip en aandacht voor dagelijkse stressvolle realiteit van heel veel gezinnen in ons eigen land. Want armoede kan iedereen overkomen.

Serious Game Uitweg

Vanaf 6 september kan iedereen de serious game Uitweg spelen. Het doel: vooroordelen laten plaatsmaken voor begrip. Als speler moet je de weg vinden uit het doolhof door verschillende focus games uit te spelen en steeds de juiste deur te kiezen. Maar de druk wordt opgevoerd: de klok tikt hardop door en de puzzels worden moeilijker naarmate je meer fouten maakt. Zo laat de game de speler op een interactieve manier ervaren welke weerslag druk en afleiding hebben op het uitvoeren van eenvoudige taken, zoals het oplossen van een rekensom of onthouden van een symbool.

Uitweg is geen simulatie van leven in armoede of de stress die hierbij komt kijken. Dat is namelijk onmogelijk. Wel ervaar je hoe zelfs de lichte stress van een game je focus kan beïnvloeden. Ook kom je meer te weten over armoedestress en wat Kinderhulp doet voor kinderen en jongeren in armoede. Download de game of lees er meer over op www.kinderhulp.nl/uitweg

Jasmine Sendar

Sinds 2021 is actrice Jasmine Sendar ambassadeur van Kinderhulp. Ze hoopt anderen te inspireren door haar verhaal te vertellen en maakt zich er hard voor dat álle kinderen zich gezien voelen. Jasmine spreekt uit ervaring. Als moeder van een puberzoon heeft ze zelf een periode gekend waarin het financieel even niet lekker ging: “Ik had geen werk, ik voelde me niet goed. Ik liep steeds tegen dingen aan en het werd van kwaad tot erger. Zelfs zo erg, dat ik een tijdje van een tientje in de week moest leven.” Dat bracht een zekere relativering, maar ook veel stress met zich mee. “Het vervelende is dat armoede je kan overkomen. Het is niet altijd zo dat je ervoor kiest.” Daarom drukt ze ook iedereen op het hart: praat erover.