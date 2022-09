Bij een woning aan de Nieuwe Hamelstraat in de Rotterdamse wijk Noord is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is er materiƫle schade.

De explosie vond rond 02.00 uur plaats. De politie doet onderzoek en is op zoek naar twee verdachten die op een scooter zijn weggereden. Over hun motief is nog niets bekend.