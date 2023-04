Gemeente Rotterdam kiest voor elektrische scooters van IVA Mobility

In 2022 won IVA Mobility de aanbesteding voor het leveren van elektrische scooters aan de gemeente Rotterdam. De modellen IVA E-GO S5 en IVA E-GO S4 worden onder andere straks gebruikt door boa’s. Met elektrische scooters zijn de boa’s sneller ter plaatse op plekken waar een auto niet gemakkelijk kan komen. Een goede manier om de stad Rotterdam weer een stukje veiliger te maken.

Maar niet alleen de gemeente Rotterdam kiest voor een mobiliteitsoplossing van IVA Mobility. Ook grote ketens als Domino’s en Restaurant De Beren, maar ook rijschoolhouders, verhuurbedrijven en zelfs onze Nederlandse Defensie maken gebruik van de elektrische scooters van IVA. De ANWB heeft de IVA E-GO S4 uitgeroepen tot de beste elektrische scooter van de e-scootertest van 2022. IVA Mobility geeft aan dat na het winnen van deze test de vraag nog meer is toegenomen. Mede hierdoor is IVA tegenwoordig marktleider in het middensegment van de elektrische scooters.

Elektrische scooter: schoner en beter voor het klimaat

De verkoop van elektrische scooters is de laatste jaren flink gestegen. Van alle nieuw verkochte scooters is zelfs de helft elektrisch. En dat is natuurlijk niet voor niets. Elektrische scooters stoten tijdens het rijden namelijk geen uitlaatgassen uit. Dit is beter voor de luchtkwaliteit op lokaal niveau. Daarnaast vermijdt u met een elektrische scooter hoge brandstofprijzen, worden ze gemaakt van degelijke materialen, hebben ze een grote actieradius, zijn de onderhoudskosten laag en is de scooter heerlijk stil.

Belangrijk zakelijk voordeel van een e-scooter

Een elektrische scooter biedt diverse voordelen en zakelijk gezien één belangrijk voordeel. Het belastingvoordeel is een belangrijke reden voor bedrijven, ondernemers en zzp’ers om te kiezen voor een elektrische scooter. U kunt namelijk belastingvoordeel krijgen voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen via de milieu-investeringsaftrek (MIA), willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA).

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van IVA Mobility. IVA Mobility is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in elektrische (micro)mobiliteit en behoort inmiddels tot de marktleiders van de Benelux. Met de huidige reeks nieuwe modellen, zoals de IVA NCE en de IVA NCF zal het merk zijn toch al sterke positie in de scootermarkt nog verder uitbreiden.