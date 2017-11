Oud-bondscoach waterpolo Maugeri overleden

Waterpolocoach Mauro Maugeri is donderdag na een ziekbed overleden. Dat meldt de website Waterpolo Development World. De Italiaan was tussen 2009 en 2013 bondscoach van de Nederlandse waterpolosters. Maugeri was de opvolger van Robin van Galen, die met Oranje goud veroverde op de Olympische Spelen van 2008. In Peking was hij nog bondscoach van zijn vaderland.

Zowel in 2009 als in 2011 strandde Oranje met Maugeri op het WK in de kwartfinales. Tussendoor pakte de ploeg wel brons op het EK. In 2012 volgden een tegenvallend EK in eigen land (zesde) en het mislopen van de Spelen van Londen. De zwembond verlengde het contract van de Italiaan, maar na een tegenvallend WK in 2013 werd assistent-bondscoach Arno Havenga voortijdig als opvolger naar voren geschoven.

Maugeri keerde terug naar Italië waar hij als clubtrainer actief bleef tot zijn ziekte begin dit jaar werken niet meer mogelijk maakte. Maugeri werd 58 jaar.