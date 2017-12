Taylor als eerste naar WK-finale darts

Phil Taylor kan nog steeds met een zeventiende wereldtitel afscheid nemen van een prachtige loopbaan. De meest succesvolle darter aller tijden plaatste zich voor de finale van het WK door een zege op Jamie Lewis uit Wales: 6-1.

De 57-jarige Engelsman, die na het WK met pensioen gaat, stuit op nieuwjaarsdag in de eindstrijd op de winnaar van de andere halve finale tussen regerend kampioen Michael van Gerwen en Rob Cross uit Engeland. Taylor verloor in de halve finale alleen de eerste set.

Lewis bereikte het hoofdtoernooi van het wereldkampioenschap via de voorrondes. Voor dit jaar was hij nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde in het hoofdtoernooi. Op dit WK was hij verantwoordelijk voor de uitschakeling van Peter Wright, de nummer twee van de plaatsingslijst.