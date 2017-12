Van der Poel wint in Diegem

Voor de vierde keer op rij heeft veldrijder Mathieu van der Poel de cross van Diegem op zijn naam geschreven. Na een valpartij in de eerste ronde liet de Nederlander nogmaals zien wie voorlopig de sterkste is dit seizoen.

Van der Poel heeft nu vier van de zes verreden crossen meetellend voor de Superprestige gewonnen. In het algemeen klassement staat hij nog een punt achter op Wout van Aert, die onder het kunstlicht in Diegem met een achterstand van 55 seconden genoegen moest nemen met een tweede plaats. De derde plaats was voor de Belg Laurens Sweeck.

Van der Poel kwam al in de eerste ronde ten val. Hij raakte een dranghek en viel voorover in de modder. De Europees kampioen begon aan een inhaalrace en haalde al snel ruim twintig renners in. Alleen de regerend wereldkampioen Van Aert bleef nog even vooruit. Na ruim twintig minuten vond de Nederlander aansluiting bij zijn grote rivaal uit Belgiƫ. Van der Poel gunde zichzelf een paar minuten om op adem te komen en reed vervolgens steeds verder weg van Van Aert.

Bij de vrouwen ging de zege naar de regerend wereldkampioene Sanne Cant uit Belgiƫ. Maud Kaptheijns was met een derde plaats de beste Nederlandse. Marianne Vos kwam als negende over de finish.