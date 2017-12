Van Gerwen: ik doe mezelf tekort

Michael van Gerwen was hard voor zichzelf na zijn nederlaag in de halve finale van het WK-darts tegen Rob Cross. ,,Ik heb mezelf tekort gedaan”, zei de titelverdediger voor de camera van RTL 7. ,,Ik mis zes wedstrijdpijlen. Dan kan ik wel moeilijk doen over het publiek dat niet op mijn hand was. Maar dit ligt echt aan mij.”

Van Gerwen verloor in de tiebreak bij een stand van 5-5 in sets en 5-5 in legs (6-5). Bij een een voorsprong van 5-4 kreeg hij al een kans om de wedstrijd uit te gooien. ,,Ik had de hele wedstrijd gewacht op de kans dat ik op voorsprong kon komen”, zei de Brabander. ,,Maar toen ik eindelijk op voorsprong kwam, kon ik het niet uitgooien. Er was nog niets aan de hand maar dan mis ik ook nog eens zes wedstrijdpijlen. Dat gebeurt me eigenlijk nooit.”

Van Gerwen was een sportieve verliezer. Direct na zijn nederlaag tilde hij beide armen van zijn tegenstander de lucht in. ,,Hij heeft het fantastisch gedaan”, zei Van Gerwen. ,,Maar ik was beter, alleen vond ik te vaak de dubbels niet.”