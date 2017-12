Van Gerwen verliest na zes gemiste pijlen

Michael van Gerwen heeft zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen. De Brabander moest in een zinderende halve finale van het WK zijn meerdere erkennen in Rob Cross (5-6). Deze Engelsman staat op nieuwjaarsdag voor een zware opgave om Phil Taylor in de laatste wedstrijd van zijn imposante loopbaan van een zeventiende wereldtitel af te houden.

Van Gerwen miste maar liefst zes pijlen om de halve eindstrijd in zijn voordeel te beslissen. Rob Cross benutte de derde kans die hij kreeg om te winnen. Dat gebeurde in de tiebreak bij een stand van 5-5 in sets en 5-5 in legs. De 57-jarige Taylor vervolgde zijn jacht op een zeventiende wereldtitel met een ruime zege op Jamie Lewis (6-1), de darter uit Wales die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt.