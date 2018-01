België verliest in Hopman Cup van Duitsland

Het Belgische tennisteam heeft maandag in het Australische Perth de eerste groepswedstrijd in de Hopman Cup met 2-1 verloren van Duitsland. David Goffin en Elise Mertens waren net niet opgewassen tegen Alexander Zverev en Angelique Kerber.

Mertens bood heftig weerstand tegen Kerber in het enkelspel, maar boog na bijna twee uur in twee sets: 6-7 (6) 6-7 (1). Goffin, onlangs uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in België, trok de stand gelijk door van Zverev te winnen. De nummer zeven van de wereld versloeg de nummer vier van de wereld met 6-3 6-3.

In het beslissende gemende dubbelspel gingen Goffin en Mertens in twee sets onderuit: 2-4 en 3-4 (2).

België treft woensdag gastland Australië.