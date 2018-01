Cross lyrisch over Taylor

Rob Cross, de nieuwe wereldkampioen darts, was na zijn indrukwekkende winst in de finale (7-2) lyrisch over zijn dertig jaar oudere tegenstander Phil Taylor. De zestienvoudige wereldkampioen nam na een historische loopbaan in Londen afscheid van de wedstrijdsport. ,,Zo’n briljante speler als hij zullen we nooit meer zien”, zei de nieuwe Britse dartsheld.

,,Ik heb veel aan hem te danken. Ik wilde zó graag nog één keer tegen hem spelen. Dat is gelukt bij dit WK. In het jaar dat hij zijn eerste wereldtitel veroverde, werd ik geboren. Een mooi toeval. Phil heeft ontzettend veel voor de dartssport betekend. Hopelijk gaat hij genieten van een heerlijke ouwe dag.”

Taylor op zijn beurt was lovend over zijn ‘erfgenaam’. ,,Hij lijkt op mij. Rob is heel erg gemotiveerd. Hij wil leren en steeds maar weer beter worden. Hij wil winnen en speelt niet puur om het geld. De concurrentie heeft er een ‘beest’ bij.”

Taylor is niet van plan om volledig met pensioen te gaan. Hij wil zeker op commercieel gebied actief blijven. ,,Ik ga nog steeds een fortuin verdienen, dat ik dan weer bij mijn andere fortuin leg”, grapte ‘The Power’. ,,Maar ik gooi vanaf nu geen serieuze wedstrijden meer. Dat lijkt me geweldig. Ik wil echt gaan genieten. Van tennis bijvoorbeeld of cricket. Ik ben nog nooit bij zo’n andere sportwedstrijd geweest. Maar daar krijg ik nu alle tijd voor. Het is mooi geweest. Dit is voor mij het juiste moment om te stoppen. Anderen moeten mijn rol nu gaan overnemen in het darten, bijvoorbeeld Rob Cross. Jongens als Michael van Gerwen, Gary Anderson en Peter Wright zullen het gaan merken dat hij nu ook aan de top staat.”