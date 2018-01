Stoch verreweg de beste in nieuwjaarsspringen

Kamil Stoch heeft zijn favorietenstatus met glans waargemaakt in het traditionele nieuwjaarsspringen op de grote schans van Garmisch-Partenkirchen. Met afstanden van 135,5 en 139,5 meter was de Poolse skispringer met afstand de beste in de tweede wedstrijd uit de Vierschansentournee.

Stoch is hard op weg naar zijn tweede eindzege in het befaamde toernooi. De titelverdediger won ook al de eerste manche in Oberstdorf en leidt riant in het tussenklassement.

De tweevoudig olympisch kampioen stond na de eerste sprong op de Duitse schans al bovenaan en mocht daardoor als laatste springen in de tweede ronde. Hij wachtte even op gunstige wind en zweefde vervolgens naar 139,5 meter, de verste sprong van allemaal.

De Duitser Richard Freitag eindigde met sprongen van 132 en 137 meter als tweede, de Noor Anders Fannemel werd derde (132,5 en 136,5 meter).