Van der Poel zegeviert in Baalse blubber

Mathieu van der Poel heeft de eerste veldrit van het jaar meteen op zijn naam geschreven. De Europees kampioen was op nieuwjaarsdag oppermachtig in de blubber van Baal en soleerde naar de winst in de Grote Prijs Sven Nys. Het was voor het eerst in zijn carrière dat hij deze wedstrijd won.

Wereldkampioen Wout van Aert wist de Nederlander aanvankelijk in toom te houden. De Belg controleerde het eerste deel van de wedstrijd. Halverwege de koers plaatste Van der Poel een versnelling die zijn aartsrivaal niet kon beantwoorden. Met bijna een minuut voorsprong kwam de besmeurde Van der Poel als eerste over de meet. Hij boekte zijn 22e overwinning van dit seizoen.

Van Aert wist naar de tweede plek te rijden, maar deed dat wel met een pijnlijke schouder. Hij kwam in de slotronde nog ten val en kon zijn stuur amper nog vasthouden. ,,Ik kwam terecht op mijn schouder en die klikte er even uit. Ik denk niet dat er meer aan de hand is, ik zal morgen gewoon wat stroef zijn. Het was een dom einde van een spectaculaire koers”, vertelde de Belg aan Sporza, waarna hij berustte in de nederlaag. ,,Er is niets veranderd, Mathieu is opnieuw de sterkste. Als hij doortrekt, moet ik net als iedereen passen.”

Van der Poel boekte al zijn zesde zege in de zogeheten DVV Trofee en hij stelde, met alleen nog de veldrit in Lille op het programma, de eindzege in dit klassement veilig. De Nederlander is ook nog kansrijk in de Superprestige en de wereldbeker.

De Nederlander Corné van Kessel finishte als derde.