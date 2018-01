Van Gerwen en Van Barneveld in PL Darts

Het nieuwe seizoen in de Premier League Darts (PLD) begint op 1 februari in Dublin met twee Nederlanders in het strijdperk. Michael van Gerwen, titelhouder van de lucratieve competitie, heeft zich geplaatst door zijn toppositie op de wereldranglijst. Raymond van Barneveld heeft één van de zes wildcards gekregen voor het deelnemersveld van tien spelers.

Ook de nieuwe wereldkampioen Rob Cross, die de afgezwaaide Phil Taylor maandag in de WK-finale in Londen versloeg, is van de partij. Naast Van Gerwen, Van Barneveld en Cross doen ook Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Mensur Suljovic, Gerwyn Price, Michael Smith en Simon Whitlock mee.

Het rondreizende dartscircus zal op 22 februari voor de eerste keer Duitsland (Berlijn) aandoen. Op 19 april, de twaalfde speelavond, komt de PLD voor het derde jaar op rij naar Ahoy in Rotterdam. De zestiende en laatste speelronde, met de finale, is op 17 mei in Londen. Voor de eindwinnaar ligt een premie klaar van ongeveer 280.000 euro.