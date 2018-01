Virus velt tennisster Kvitova

De Tsjechische tennisster Petra Kvitova heeft zich teruggetrokken uit het toernooi van Brisbane. Een virus heeft de tweevoudig Wimbledonkampioene geveld. ,,Ik heb het opgepikt tijdens mijn vlucht naar Australië en ben helaas niet op tijd fit”, liet Kvitova weten.

De voormalig nummer twee van de wereld maakte vorig jaar een sterke comeback nadat ze in december 2016 door een overvaller in haar woning was aangevallen met een mes en in haar linkerhand was gestoken. Na maandenlange revalidatie keerde ze in mei terug op de tennisbaan. Inmiddels in de Tsjechische geklommen naar de 29e plaats op de wereldranglijst. Ze wilde zich in Brisbane voorbereiden op de Australian Open.