Worst en Kaptheijns op podium in veldrit Baal

De Nederlandse veldrijdsters Annemarie Worst en Maud Kaptheijns zijn het nieuwe jaar begonnen met een podiumplaats. Worst eindigde in de Grote Prijs Sven Nys in Baal als tweede in de vrouwenwedstrijd, Kaptheijns finishte als derde in de blubber van Baal.

De Amerikaanse Katherine Compton was niet bij te houden en won de cross. Ze verzekerde zich tevens van de eindzege in het klassement van de DVV-trofee.

Worst reed een sterke wedstrijd, waarin ze in de eerste ronde brutaal de leiding nam. Na een slippertje raakte ze haar koppositie kwijt aan Compton, die meteen een gaatje sloeg en in de rest van de race haar voorsprong uitbouwde. Worst herstelde zich goed en reed op gepaste afstand naar de tweede plaats. Kaptheijns rekende in de sprint om de derde plaats af met de Belgische wereldkampioene Sanne Cant.

Thalita de Jong maakte na een lange afwezigheid haar rentree. De wereldkampioene van 2016 liep bijna een jaar geleden een knieblessure op en bleef lang sukkelen. In Baal durfde ze het aan weer op de crossfiets te stappen, al speelde ze in de veldrit geen rol van betekenis.