Choukoud voor 5e keer in marathon Rotterdam

Khalid Choukoud neemt in april voor de vijfde keer deel aan de marathon van Rotterdam. De 31-jarige Haagse atleet hoopt in de buurt te komen van zijn persoonlijke record van 2.10.52 uit 2014. Vorig jaar stapte Choukoud uit omdat hij te veel last had van een blaar onder zijn voet.

,,In Rotterdam zijn de omstandigheden en het parcours perfect om een snelle tijd op de marathon neer te zetten. Daarnaast zorgt het enthousiaste publiek ervoor dat je iets extra’s geeft. Ik kijk uit naar mijn deelname en kan niet wachten om mijn persoonlijk record aan te scherpen”, aldus Choukoud, de eerste aansprekende naam die bekendgemaakt is voor de 38e editie van de Rotterdamse marathon.

De startlocatie is gewijzigd. De tienduizenden deelnemers starten zondag 8 april aan de voet van de Erasmusbrug. De finish is nog steeds op de Coolsingel.